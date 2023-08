Así fue la grabación del videoclip 'What was a made for' de Billie Eilish para la BSO de 'Babie'

Billie Eilish - What Was I Made For? (Official Music Video) | Youtube

MAKING OF

Unas semanas más tarde de lanzar el tema What was I made for y tras el estreno de BarbieBillie Eilish ha subido un vídeo explicando cómo se le ocurrió la idea y cómo la puso en marcha hasta el resultado final.

Como en otras ocasiones, la cantante ha tenido casi todo el control para plasmar lo que quería representar. Haciendo pequeños guiños a partes de su vida que le han marcado y relacionándolo con la famosa muñeca de Mattel, ha hecho un videoclip muy ligado a la letra y lo que quería transmitir.

"Realmente me quería sentir como se veían las barbies antiguas. No crecí con las barbies antiguas obviamente, pero son lo mejor de este mundo", comenzaba diciendo.

What was a made for (Detrás de las cámaras)

La puesta en escena

El videoclip no cuenta con gran decoración ni una vestimenta muy laboriosa . "Solo me imaginaba un escritorio, una silla, fondo verde, coleta rubia y un conjunto amarillo", declaraba la cantante. "El vestido era perfecto, la madre de mi madre a la qie nunca conocí, le solía coser ropa a mi madre y eran adorables. Algunos de ellos los conservaba cuando yo era niña y los llevé puestos. Así, me imaginaba con uno de ellos", continuaba explicando.

Para ambientar el videoclip, Billie quería que, mientras colocaba la ropa de muñeca en el pequeño perchero, tuviese que hacer frente a las adversidades. "Debe haber un terremoto, luego que haya viento y debe haber lluvia”, manifestaba la artista.

Al principio no le convencían las primeras propuestas. "Debería ser más complicado, sufrir más, tener más dinámicas", explicaba a la producción. "Yo sabía que saliese en una sola toma era un problema con el que tendríamos que empezar", comentaba la intérprete que al ver el resultado final solo podía añadir: "Creo que lo tenemos chicos".

Billie Eilish como directora

La cantante ya ha dicho en otras ocasiones que está presente en cada parte del proceso de producción tomando decisiones, desde la idea original hasta los cortes que finalmente se van a hacer. De pequeña ya experimentó editado sus propios vídeos, algo de lo que disfrutaba haciendo y de lo que quiere continuar formando parte.

"Una parte complicada de dirigir es que cuando eres alguien como yo, no sabes mucho de cámaras. Tan solo tengo ideas y creo que sé llevarlas a cabo", argumentaba la artista. "Todos los movimientos de cámara eran específicos para la letra. No quería que se estuviera moviendo o siguiéndome si me iba fuera de la escena. La cámara estaría solo grabando así que si algo se salía de la mesa, yo saldría de la pantalla para cogerlo y la cámara no lo notaría", justifica la manera en la que se grabó.

Todo estaba pensado

La cantante quería que se reflejase en el videoclip el sentimiento de la canción y la esencia de las Barbies vintage pero también quiso dejar un seño de identidad. Para ello la ropa que escogió no era propia de la muñeca sino que eran réplicas en miniatura de lo que ella ha llevado puesto.

"Solo pensé en aquellos (conjuntos) más icónicos o los que pertenecen a grandes momentos de mi vida. Fue difícil porque podríamos haber metido muchos pero solo podíamos hacer una cantidad concreta", comentaba mientras los mostraba a cámara. Algunos de ellos son los que llevó en Grammys o en otros videoclips como Bellyache, When the party's over o Lovely.

“Son versiones pasadas de mi y también no de mi porque son versiones diferentes a mi yo actual pero siempre serán mías", argumentaba Billie Eilish.

Al fin y al cabo como dijo en el making off de Happier than ever, otro de sus videoclips, "los vídeos son la única parte de la vida dónde puedo controlar la narrativa".