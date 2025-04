Así es Isabel Aaiún, la domadora de caballos que triunfó con 'Potra salvaje'

Isabel Aaiún se convirtió en la artista revelación de 2024 con su éxito inconmensurable Potra salvaje. La artista segoviana de 38 años consiguió, sin esperarlo, convertir su canción en la más escuchada durante el verano del año pasado. Actualmente, Potra salvaje continúa siendo un tema muy sonado en todas las fiestas.

Pero ¿quién es Isabel Aaiún? La conocida por todos como la Potra salvaje se llama en realidad Isabel Casado, y tiene una historia detrás como artista emergente, que se topó con un golpe de suerte que la hizo brillar como pocos tienen la oportunidad.

El origen de la artista

Isabel es una artista nacida en Madrid, pero criada en la localidad segoviana de Veganzones, un pueblo de 200 habitantes en el que desde niña mezcló sus dos pasiones: la de ser amazona profesional, profesora de equitación y domadora de caballos con la música.

La artista vive junto a sus perros y su caballo Marsel, al que le tiene un gran amor. Y de una forma muy original ha conseguido plasmar en su música toda esa vida campestre.

De hecho, sus sueños de dedicarse a la música le llegaron gracias a una colaboración que sacó con Lagarto Amarillo llamada Mano rota.

Como ella contó para Segoviaudaz, esto le dio el empujón que necesitaba para impulsar su propia carrera en solitario: "La colaboración caminaba muy bien y a la gente le sorprendió la chica que cantaba, que era yo. Así que, a partir de ahí se me ocurrió proponerle a Pablo [Lagarto Amarillo] que me ayudara a hacer algo mío".

Los inicios de la cantante

Isabel Aiún empezó en la música en 2021 y su primer single fue precisamente Potra salvaje. No obstante, el tema no se viralizó en TikTok hasta 2024. Y este éxito vino influenciado por el remix del tema en 2023 de la mano de la propia autora y el DJ Fernando Moreno. Esta versión más cañera no tardó en crecer como la pólvora hasta cómo lo conocemos hoy en día.

Pero tras este primer lanzamiento en su día modesto, lanzó otros como Tacones de viento, A gastar la calle y Soy feriante, hasta que, tras su éxito arrollador en 2024, publicó su álbum debut.

El estilo de Isabel Aaiún

Su música es de estilo neo-folk, donde combina el folclore clásico español como Marifé de Triana, Rocío Jurado y Los Panchos. Todo ello acompañado de un sonido moderno y muy actual.

Isabel destacó en la mencionada entrevista que el tema iba dedicado a todas las mujeres luchadoras: "Las mujeres no queremos pelea, pero tampoco queremos tener que pelearnos con nadie, por lo que nos corresponde por derecho. Creo que siempre es bueno que te recuerden cada mañana, que, como mujer, eres libre de decidir cómo quieres que sea tu vida y que eres capaz de cualquier cosa que te propongas".

Sus videoclips van acorde a este género musical y a su vida en el campo, aprovechando los escenarios de ganadería, la naturaleza y todos los recursos que le proporciona el medio donde se ha criado y ha crecido, poniendo por delante siempre sus raíces.

La artista, muy discreta con su vida privada, no ha revelado nada sobre si tiene pareja e incluso sus redes sociales están totalmente dedicadas a su trabajo y la promoción de su carrera musical.

¿Cómo se hizo viral 'Potra salvaje'?

Al principio, Potra salvaje - Hard Remix comenzó a sonar en fiestas locales, pero el boca a boca fue expandiendo su alcance hasta llegar a eventos multitudinarios.

Durante el verano de 2024, la canción no solo sonó en multitud de vídeos en redes sociales, sino también en la celebración del Real Madrid de su título de la Champions y en un partido de tenis de Carlos Alcaraz. Además, el Espanyol nombró el tema como la canción oficial de su ascenso.

Pero, sin duda alguna, quien terminó de elevarla a todo un himno fue la selección de fútbol masculina de España. El equipo no paraba de escucharla durante la Eurocopa en la que se proclamaron ganadores. Este vínculo tan especial se remató con la participación de Isabel Aaiún en el recibimiento de los jugadores de La Roja en Madrid, concretamente en la fiesta de celebración en Cibeles.