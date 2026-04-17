Letra y significado de 'Focu 'Ranni', de Rosalía: una canción contra el amor posesivo

Rosalía por fin ha hecho públicas las cuatro canciones de LUX que solo estaban disponibles en formato físico: otra versión de Dios Es Un Stalker, Jeanne, Novia Robot y Focu 'Ranni. Esta última ha salido en formato single, por lo que cuenta con un videoclip dirigido por Petra Collins donde se viste de novia.

La canción —cuyo título significa "gran fuego" en siciliano— es una defensa de la libertad personal tras una relación romántica tormentosa. "No seré tu mitad / Nunca de tu propiedad / Seré mía / Y de mi libertad", canta, rompiendo con la tradición de 'la media naranja'. Ella se completa a sí misma sin necesidad de un hombre.

"No seré tu mitad / Nunca de tu propiedad"

En la última estrofa, cantada en siciliano, dice: "Tú / Eres un gran incendio dentro de mí / Me lancé al vacío / Para no perder la libertad / Y el amor sin leyes / Es el único que aceptaría / Me lanzo al vacío / Antes de quemarme".

Inspirada en Santa Rosalía de Palermo

En una entrevista con Billboard, Rosalía desveló que se inspiró en la santa siciliana Rosalía de Palermo para escribir Focu 'Ranni. "Se suponía que se casaría, pero decidió no hacerlo; decidió dedicar su vida a Dios. Me pareció que había algo muy poderoso en eso. Investigué su historia, y por eso hay algo de siciliano en la canción. Fue un reto cantarla en ese idioma. Fue una canción difícil de componer y de cantar, pero me siento agradecida de que exista".

Narra su ruptura con Rauw Alejandro

Toda la historia alrededor de Focu 'Ranniestá directamente vinculada con la historia de amor de Rosalía con Rauw Alejandro, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2023. La pareja de cantantes estuvo comprometida antes de romper, algo que resuena en la letra: "Ya nadie tirará arroz al cielo / Ya no habrá borrachera ni flores / Ya no habrá nadie que bendiga / Un amor que en verdad desconoce", canta sobre una boda nunca celebrada.

"Ya nadie tirará arroz al cielo / Ya no habrá borrachera ni flores"

Sin embargo, dos versos señalan directamente al puertorriqueño: "Grabé tu nombre en mis costillas / Pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales". Rosalía se tatuó una doble R entrelazada en la planta del pie (una por Rosalía y otra por Rauw) y escribió el nombre del cantante en el costado izquierdo debajo del pecho. Es al que se refiere en la canción.

La propia artista dejó caer en su entrevista en M Le magazine du Monde que su historia vital es similar a la de Rosalía de Palermo. "Era una ermitaña; iba a casarse. Y luego decidió no hacerlo el día antes de la boda. Me pareció una coincidencia increíble". Sobre aquella "coincidencia", la artista suspiró y dijo que "es una larga historia", sin dar más detalles.

Letra en español de 'Focu 'Ranni'

Ya yo me solté la coleta

Quería ir de blanco y fui de violeta

La arena que en tus manos la sujetas

Resbala de tus puños si la aprietas

-

Mejor hablar

Ahora que

Callarme para siempre

Y puedo decir

Que estoy en paz

Por mi la'o

-

No seré tu mitad

Nunca de tu propiedad

Seré mía

Y de mi libertad

-

Lo que se construyó con amor

Es más difícil de incendiar

Pero habrá fuegos que

No podrás apagar

-

Ya nadie tirará arroz al cielo

Ya no habrá borrachera ni flores

Ya no habrá nadie que bendiga

Un amor que en verdad desconoce

-

Grabé tu nombre en mis costillas

Pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales

Tarde o temprano el destino te golpea

Aunque ignores sus señales

-

Tu

[Tú]

'U me focu 'ranni

[Eres un gran incendio dentro de mí]

Mi jittaiu 'nt'a lu nenti

[Me lancé al vacío]

Pi nun perdiri 'a libbirtà

[Para no perder la libertad]

E l'amure senza liggi

[Y el amor sin leyes]

È l'unicu ch'accittassi

[Es el único que aceptaría]

Mi jettu 'nt'a lu nenti

[Me lanzo al vacío]

Prima d'abbruciarmi

[Antes de quemarme]