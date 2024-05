Así ha sido el concierto de Madonna que ha reunido a más de 1,5 millones de fans en Copacabana

Te interesa La erección de Ricky Martin al ver a los bailarines de Madonna sobre el escenario

Si algo ha sabido hacer Madonna durante la gira que celebra sus 40 años como diva de la música The Celebration Tour, es dar un espectáculo digno de recordar.

La Ambición Rubia ha cerrado el tour reuniendo a más de 1,5 millones de fans (algunos medios apuntan incluso a los 2 millones de asistentes) un grandiosos concierto gratuito en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

Superados los problemas que obligaron a Madonna a postergar la gira, la cantante ha demostrado que sus 65 años solo se reflejan en su documento de identidad y ha brindado un espectáculo digno de recuerdo.

Con sus acólitos enfervorecidos, la artista ha desplegado todo su poderío y saber hacer en una escenario el doble de grande que el que ha instalado en sus otros espectaculos a lo largo de The Celebration Tour, lo que ya indica la importancia del evento para la Reina del pop.

Como no podía ser de otra forma, Madonna ha cantando algunas de sus obras más legendarias como Nothing Really Matters, La isla bonita, Express Yourself… Un decálogo de una trayectoria de cuatro décadas que ha dejado emotivos homenajes a otros artistas como Michael Jackson, con quien ha bailado a dúo una suerte de mix entre Billie Jean y Like a Virgin.

Uno de los momentos más emotivos del show ha sido su homenaje a músicos legendarios, como Freddie Mercury o Renato Russo, que vieron truncadas sus vidas al ser víctimas del VIH.

Madonna también se ha visto acompañada en el concierto de Copacabana de algunas de las personalidades más destacadas de la comunidad LGTBIQ+ brasileña como las drag queens Monét X Change y Pabllo Vittar, cantautora de referencia en el país carioca.

Como una suerte de homóloga en cuanto a su repercusión musical en la actualidad, la cantante Anitta ha sido otra de las invitadas estrellas al show de Rio de Janeiro, siendo, además, la protagonista de la ya legendaria pasarela que ha acaparado tantos momentos destacados durante la gira.

Sin duda, Madonna ha sabido cómo rendir homenaje a su propia leyenda durante la cita.