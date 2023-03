Así suena 'Eyes closed', la emotiva canción de Ed Sheeran dedicada a un amigo recientemente fallecido

Ed Sheeran ha decidido contar sin complejos cómo se siente tras unos complicados meses. Así, se ha abierto emocionalmente en Eyes closed, uno de los temas que forma parte de su nuevo disco, Subract, que se estrena el próximo 5 de mayo. El lanzamiento de esta canción ha terminado con la larga espera a la que el británico había sometido a sus fans.

Ed Sheeran dedica 'Eyes closed' a su amigo Jamal Edwards

Como ya reveló hace una semana, este single está dedicado a Jamal Edwards, uno de sus mejores amigos que falleció en febrero de 2022 después de haber consumido altas cantidades de alcohol y cocaína.

A través de un post de Instagram, adelantó la inspiración que le había llevado a escribir esta canción y cómo le influyó la muerte de su colega: "Va sobre perder a alguien, sentir como cada vez que sales y esperas tropezarte con ellos, y todo te recuerda a ellos y cosas que hicieron juntos. A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas te traen de vuelta a ella".

Incluso le dirigió unas emotivas palabras a su amigo: "El azul era el color de Jamal, pero ahora es todo lo que siento. Y supongo que la música ayuda a sanar, así que estoy bailando con los ojos cerrados para tratar de superarlo".

Letra completa de 'Eyes closed', la canción de Ed Sheeran

I know it’s a bad idea

But how can I help myself

Been inside for most this year

And I thought a few drinks they might help

It’s been a while my dear

Dealing with the cards life dealt

I’m still holding back these tears

While my friends are somewhere else

I pictured this year a little bit different when it hit February

I step in the bar, it hit me so hard

Oh how can it be this heavy?

Every song reminds me you’re gone

And I feel the lump form in my throat

‘Coz I’m here alone

Just dancing with my eyes closed

‘Coz everywhere I look I still see you

Time is moving so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancing with my eyes closed

So I’ll keep dancing with my

Delusion is here again

And I think you’ll come home soon

A word brings me right back in

Then it’s only me that’s in this room

I guess I could just pretend

The colours are more than blue

But I lost more than my friend

I can’t help but missing you

I pictured this month a little bit different no one is ever ready

And when it unfolds you get in a hole

Oh how can it be this heavy?

Everything changes, nothing’s the same

Except the truth is now you’re gone

And life just goes on

So I’m dancing with my eyes closed

‘Coz everywhere I look I still see you

Time is moving so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancing with my eyes closed

So I’ll keep dancing with my eyes closed

Oh I’ll keep dancing with my

They’re shutting the bar

They’re cleaning the floor

And everyone is already home

But I’m on my own

Still dancing with my eyes closed

‘Coz everywhere I look I still see you

Time is moving so slow

And I don’t know what else that I can do

So I’ll keep dancing with my eyes closed

Oh I’ll keep dancing with my eyes closed

Oh I’ll keep dancing with my