Sydney Sweeney (Euphoria) arrasa en Coachella con un look de una diseñadora española

Sydney Sweeney ha deslumbrado en la cuarta jornada de Coachella optando por un look ibicenco de una firma española.

El festival de Coachella, que este año se celebra entre el 15 y el 24 de abril en Indio, California (EEUU), es uno de los más importantes de la música a nivel mundial. Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Karol G o Anitta, son muchos de los artistas que componen el cartel de este año.

Pero no son las únicas estrellas presentes en el festival. Modelos, actores, actrices, influencers y demás celebridades tienen marcada esta fecha en el calendario año tras año para lucir sus mejores modelitos. Y es que a pesar de que Coachella empezó siendo un festival independiente en mitad del desierto, con los años se ha convertido en uno de los eventos de música y moda que ningún famoso se quiere perder.

Entre los muchos rostros conocidos que hemos visto este año, se encuentra la actriz Sydney Sweeney, conocida por dar vida a Cassie en la serie Euphoria. Para la cuarta jornada del festival, la intérprete de 24 años no ha optado por los habituales looks de estilo navajo con flores, flecos o cenefas; pero sí que ha sabido capturar el estilo boho a través de un look que nos resulta mucho más cercano: el ibicenco.

Sweeney ha escogido un diseño formado por un top de manga abullonada y unos shorts de cintura alta a juego, confeccionados en tela de batista totalmente blanca. Ambas piezas pertenecen a la diseñadora sevillana afincada en Ibiza Charo Ruiz.

Un look 'made in Spain' que la actriz ha completado con unas botas estilo cowboy negras y una discreta gargantilla no apto para todos los bolsillos, ya que el conjunto completo de Charo Ruiz asciende a los 578 euros.

Sydney no es la primera celebrity que escoge esta firma española para sus apariciones públicas. De hecho, los diseños de Charo Ruiz ya han sido lucidos por otras caras conocidas como Taylor Swift Miranda Kerr o Heidi Klum.