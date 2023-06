Así suena el primer adelanto de 'Ay, ay, ay’, la nueva canción de David Bisbal

David Bisbal tiene nueva música entre manos y teniendo en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina, todo hace pensar que los estrenos llegarán más pronto que tarde.

El artista de Almería ya ha terminado de cocinar su próximo disco, Me Siento Vivo, cuyo primer adelanto escuchamos el pasado mes de febrero. Ajedrez, una canción en la que el artista rompe con su sonido habitual, fue el pistoletazo de salida de esta nueva etapa. Además, hace solo dos meses se subía a los escenarios para celebrar sus 20 años de carrera con 20 conciertos en el Teatro Albéniz de Madrid muy especiales tanto para él como para su público. Agotó todas las entradas, un auténtico récord.

El segundo adelanto de Me Siento Vivo se llama Ay, ay, ay, una bachata perfecta para dejarse llevar en la pista de baile. Así lo hemos podido comprobar gracias al adelanto que Lolalolita ha publicado en TikTok, uniéndose Bisbal a la fiebre de la viralidad.

Igual que han hecho otras como Lola Índigo o Rosalía, Bisbal se une a la estrategia de filtrar en la red social los temas antes de su estreno para que vayan ganando peso entre los oídos del público.

Ay, ay, ay, me acuesto sin tu boca y pienso ay, ay, ay.

Un beso como los que tú me das no hay,

y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás

El disco 'Me siento vivo' y la gira 20º aniversario

Ajedrez y Ay, ay, ay forman parte del disco Me siento vivo, el nuevo álbum de David Bisbal, que verá la luz a lo largo de 2023 y que viene acompañado de la gira Me Siento Vivo Tour 2023.

El cantante recorrerá durante todo el verano diferentes puntos de la geografía española, llevando su música desde Valencia hasta Bilbao, pasando por Vigo y culinando por todo lo alto el próximo 6 de diciembre en el WiZink Center de Madrid.