Así suena 'Me quedo' de Aitana y Lola Índigo

Tras meses de espera, Aitana publica Spoiler , su primer álbum que incluye Me quedo , junto con Lola Índigo . El tema viene acompañado de una polémica: hace un año, su productor, Alizzz , criticó la canción Ya no quiero ná en Twitter y dijo que era una copia de El Anillo de Jennifer Lopez .

Ha llegado el día más esperado para los fans de Aitana: Spoiler, su primer disco, ya está a la venta.

Una de las canciones más destacadas y esperadas es Me quedo, junto con Lola Índigo. El tema tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los hits de este verano. Y, no es casualidad que nos recuerde a C. Tangana o Rosalía, ya que lo ha producido El Guincho y Alizzz, que ha trabajado en Booty, Mala Mujer o Antes de Morirme.

Sin embargo, este estreno ha venido rodeado de polémica. Cuando Lola Índigo lanzó Ya no quiero ná, su primer single, Alizzz la acusó de plagio en un tuit, que ya ha eliminado. Ahora, un año después, el productor utilizó de nuevo la red para anunciar que había trabajado con Aitana y Mimi. Su mensaje recibió críticas por parte de los fans de las artistas, que recuperaron ese mensaje en el que criticaba a la concursante de OT.

A pesar de esta controversia, Spoiler ha tenido muy buena acogida por parte del público. El álbum incluye un total de 14 canciones, algunas de ellas ya publicadas en 'Tráiler' o en las últimas semanas, pero también seis temas inéditos: Las Vegas, Perdimos La Razón, Hold, Cristal, El Trece, Barro Y Hielo.