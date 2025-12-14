Los oyentes de Europa FM eligen la mejor canción de 'LUX', el disco de Rosalía

El éxito del nuevo disco de Rosalía es incontestable. Tras la expectación generada en la plaza del Callao de Madrid, LUX se publicó el pasado 7 de noviembre. Un mes después de su estreno, el álbum cuenta con dos discos de platino en España por las ventas en sus cuatro primeras semanas.

Pero su triunfo no se mide solo en números: la crítica ha proclamado LUX como uno de los mejores proyectos del 2025. La revista estadounidense Billboard considera el álbum de Rosalía como el segundo mejor del año: "Se adentra en el vasto y casi inalcanzable territorio de lo divino. Audazmente operístico y empapado de grandeza litúrgica, pero atravesado por deseos humanos, el disco invita a los oyentes a una peregrinación implacable hacia lo sublime".

Por su parte, Rolling Stone sitúa el trabajo de Rosalía como el tercer mejor álbum del año: "LUX no se parece absolutamente a nada que exista en la música actual. Su irreverencia es lo que hace que el álbum resulte un verdadero choque al sistema: bebe de los grandes, pero apunta a un Mozart con energía de 'baddie', un Bach con un porro en la boca", destaca la revista estadounidense.

Desde su lanzamiento, dos canciones han conseguido captar la atención del público por encima del resto: Berghain, el primer sencillo del disco, y La Perla, una bomba en contra de un "terrorista emocional". Pero ¿cuál es la favorita de los oyentes de Europa FM? Para descubrirlo, publicamos una encuesta de la que ya se conocen los resultados...

'Magnolias', la mejor canción de 'LUX'

Los oyentes de Europa FM han elegido Magnolias como su composición favorita del disco de Rosalía. En total, ha recibido 224 puntos y ha superado a otros temas como Reliquia, La Perla, Dios Es Un Stalker o Berghain.

En Magnolias, Rosalía habla de su propia muerte tras un recorrido de lo humano a lo divino. Sin tristeza y sin rencor, la artista expone a través de la letra que ya ha alcanzado su propósito y asciende para encontrarse con Dios. "Tírame magnolias", repite en el estribillo.

La última estrofa de la canción, que cierra el disco, dice: "Algún que otro navajazo me he llevado de la vida / Ella a mí me desarmó y yo le estoy agradecida / Y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd / Y quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz / Promete que me protegerás / A mí y a mi nombre en mi ausencia / Yo que vengo de las estrellas / Hoy me convierto en polvo / Pa' volver con ellas".

Como curiosidad, esta canción también es la favorita del disco para Pedro Sánchez, quien recomendó LUX en un vídeo publicado en redes sociales: "Realmente, es un disco que se tiene que escuchar de una tirada. Si tuviera que recomendar alguna de las canciones (bueno, todas, sin duda), sería la última, Magnolias, que me ha encantado", dijo.