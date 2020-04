Así suena la versión benéfica de 'Times Like These' de 'Foo Fighters' con Dua Lipa, Chris Martin, Rita Ora y más

Más de una decena de artistas se unen para una versión conjunta de 'Times like These', de Foo Fighters , con el que recaudan fondos para la lucha contra el covid19.

La versión benéfica de 'Times Like These' de 'Foo Fighters' / Youtube

Dave Grohl y Taylor Hawkins, líderes de Foo Fighters, se han unido a artistas como Chris Martin, Dua Lipa, Rita Ora, Ellie Goulding o Zara Larsson para grabar una versión de su tema 'Times Like These' con el que recaudar fondos para la investigación del covid19.

Adele, Stormzy y el productor Fraser T. Smith se han encargado de producir el tema desde sus casas, del mismo modo que los artistas han grabado sus voces. El resultado es una exquisita combinación de acordes, ritmo y voz que demuestra que los corazones pueden permanecer unidos a pesar de la distancia.

5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Celeste, Dermot Kennedy, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid y Yungblud también han querido prestar su voz para este proyecto solidario, que donará los beneficios a la asociación BBC Children in Need y Comic Relief.