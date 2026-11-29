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Aitana está en el mejor momento de su carrera. Para comprobarlo, solo hay que echar un vistazo al cartel de su gira mundial Cuarto Azul World Tour, el cual incluye un total de 42 conciertos. De ellos, 25 fueron en España, pues la catalana ya los celebró entre los meses de mayo y septiembre.

Más allá de nuestras fronteras, la gira cuenta con 17 conciertos a nivel internacional. Entre octubre y noviembre, Aitana recorrió cuatro países de Latinoamérica para celebrar 11 conciertos, entre los que destacan los tres de Buenos Aires y los otros tres de Ciudad de México.

Después del cariño recibido en Colombia, Chile, Argentina y México, Aitana aterrizó el pasado 27 de noviembre en Nueva York con el primer concierto de su carrera en Estados Unidos, donde también actuará en Miami el 29 de noviembre. "Hay la mitad de personas de España, que se están viniendo a hacer la gira aquí conmigo", dijo en su show de Nueva York, donde reunió a unas 2.700 personas.

Durante ese mismo discurso, Aitana añadió que actuar en Estados Unidos era "un sueño", pero con un matiz: "También es un sueño todo lo que he estado haciendo con esta gira. Venimos de hacer muchos conciertos en Latinoamérica y no quiero restarle valor a todo lo que hemos hecho fuera, aunque no fuera en Estados Unidos, porque son países absolutamente increíbles. También en mi país, España, que nos lo hemos recorrido entero", dijo.

Aunque en Estados Unidos los recintos son de menor tamaño, estos shows suponen la llegada de la catalana a un nuevo mercado internacional, demostrando así el impacto global que ha tenido su disco Cuarto azul (2025) y, en particular, su éxito Superestrella.

Tras su incursión en Estados Unidos, Aitana cerrará el Cuarto Azul World Tour el próximo mes de febrero con cuatro conciertos en Europa: uno en Lisboa, dos en Londres y otro en París. De esta forma, Portugal, Reino Unido y Francia son los únicos países europeos que no son España donde tiene presencia esta gira.

Todo agotado

Aitana no solo está celebrando conciertos, sino que también los está llenando. Recientemente, la artista confirmó que todas las fechas tienen las entradas agotadas: "Sold out en toda la gira. No tengo palabras para agradecer todo el amor que me estáis dando en cada ciudad. Esto es de todos vosotros. ¡Gracias por hacerlo posible! Os amo", dijo a través de una historia de Instagram.

Tras sus conciertos en Latinoamérica, Aitana agradeció todo el apoyo y el "amor" recibido por parte del público porque "nunca" había vivido algo así en Latam. Por ejemplo, en Ciudad de México reunió a unas 30.000 personas en tres días. "En esta gira hemos hecho sold out en todo, es una locura, es la primera vez que me pasa eso. Es importante estar agradecido", comentó en su canal de WhatsApp.

Aitana defendió que "no es fácil" hacer lo que está haciendo junto a su equipo: "Han sido muchos años de trabajo y van a seguir siendo muchos años de trabajo. Quiero seguir haciendo giras grandes y llegando a más gente, pero hay que vivir el presente también y darnos cuenta de que es una locura lo que hemos conseguido", añadió, desvelando que quiere seguir creciendo de cara al futuro.

11 fechas en Latinoamérica

16 de octubre - Bogotá (Colombia)

(Colombia) 19 de octubre - Santiago de Chile (Chile)

(Chile) 21 de octubre - Buenos Aires (Argentina)

(Argentina) 22 de octubre - Buenos Aires (Argentina)

(Argentina) 23 de octubre - Buenos Aires (Argentina)

(Argentina) 28 de octubre - Monterrey (México)

(México) 30 de octubre - Zapopan (México)

(México) 31 de octubre - Querétaro (México)

(México) 5 de noviembre - Ciudad de México (México)

(México) 6 de noviembre - Ciudad de México (México)

(México) 7 de noviembre - Ciudad de México (México)

2 fechas en Estados Unidos

27 de noviembre - Nueva York (Estados Unidos)

(Estados Unidos) 29 de noviembre - Miami (Estados Unidos)

4 fechas en Europa (sin España)