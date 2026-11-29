Rosalía está en una posición privilegiada de cara a los Premios Grammy 2027, cuya gala se celebrará el 7 de febrero en Los Ángeles. Tras sorprender con LUX y arrasar con la aclamada gira del álbum, la catalana está triunfando en la temporada de premios.

Solo en noviembre, Rosalía se llevó cinco de los siete galardones a los que optaba en los Latin Grammy 2026, entre ellos el de Álbum del año, por LUX, y Canción del año, por La Perla. Pocos días después se anunciaron los nominados a los Premios Grammy 2027, donde Rosalía se hizo con nueve nominaciones, entre ellas Álbum del año, por LUX (Complete Works), y Grabación del año y Canción del año, por Berghain.

Aún quedan más de tres meses hasta que se conozcan los ganadores de los Grammy, pero muchos usuarios se preguntan quién tiene más opciones de llevarse el premio más prestigioso: el del Álbum del año. Y, según el portal de predicciones Gold Derby, todo apunta a que Rosalía parte como favorita gracias a LUX.

Este sitio web estadounidense se fundó en el año 2000 y aglutina pronósticos de periodistas, editores y usuarios. Según sus cálculos, LUX se llevaría el Grammy a Álbum del año con un 59,6 % de posibilidades, con datos actualizados a día 29 de noviembre.

Sus competidores están a bastante distancia: Olivia Rodrigo marca un 22,23 % con you seem pretty sad for a girl so in love, Raye obtiene un 9,29 % con THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. y Olivia Dean se queda en un 6,16 % con The Art Of Loving. El resto de álbumes no alcanzan el 1 % de probabilidad, como es el caso de The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, o The Romantic, de Bruno Mars.

Gold Derby también coloca a Rosalía como favorita para llevarse el Grammy a Álbum de música alternativa, por LUX, así como el de Vídeo musical, por Berghain. Sin embargo, la sitúa con pocas opciones en las categorías de Grabación del año, Canción del año y Pop solo.