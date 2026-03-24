Así suena 'Younger You', la canción que Miley Cyrus estrena por el especial de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus ha cerrado una gran etapa con el 20º aniversario de Hannah Montana. Durante estas dos décadas la artista ha pasado por distintas emociones frente al personaje que la dio a conocer, pero ahora abraza su pasado y comparte una bonita celebración con sus fans.

Tal es el homenaje que le ha hecho a esos años frente a la serie infantil que, además de reunirse con su antiguo elenco, repasar el set de rodaje y sus outfits, y recibir grandes sorpresas, la artista también se ha atrevido a entonar dos canciones clásicas de Hannah Montana sobre el escenario.

Pero, además, Miley Cyrus se ha mostrado de lo más nostálgica y le ha dedicado una canción a su yo del pasado, con la emoción como protagonista. Al tema lo ha llamado Younger You.

Se trata de un tema inédito en forma de balada, en el que la artista le canta a esa versión joven de sí misma que tiene muchas preocupaciones y sueños.

"Hey, tú. ¿Rezas antes de dormir o estás preocupada en cambio?", le canta a su versión adolescente. Con este tema, Miley Cyrus se despide de Hannah Montana con un cálido y musical abrazo.