Bad Bunny anuncia nuevo disco y ¿una posible retirada?

Bad Bunny ha revolucionado las redes avanzando que en unos días sacará su tercer disco del año que llevaría por nombre El Último Tour del Mundo . Una noticia que para los fans puede no ser tan agradable al venir cargada de sospechas y simbolismo que tendrían que ver con una posible retirada del artista del mundo de la música.

Este martes, Bad Bunny revolucionaba la redes sociales al anunciar por sorpresa lo que sería la publicación de su nuevo y tercer disco del año. Sin embargo, este anuncio podría suponer el fin de una etapa para el artista o hasta su retiro definitivo del mundo de la canción.

El año 2020 comenzaba con la publicación de su disco de éxito YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) y meses más tarde, durante el periodo de cuarentena, regalaba a sus fans por sorpresa Las Que No Iban A Salir. Un álbum recopilatorio en el que aparecían temas inéditos y colaboraciones descartadas que marcaba el ritmo de millones de casas por todo el mundo durante los meses de pandemia.

Ahora, el puertorriqueño habría anunciado el que sería su tercer disco del año a través de las redes sociales que tendría por nombre El Último Tour Del Mundo y estaría compuesto por 16 nuevos temazos que podrían ver la luz este mismo 29 de noviembre.

La noticia, que a priori debería haber alegrado a los millones de fans del artista, ha generado el efecto contrario en las redes sociales. ¿El motivo? El simbolismo y el mensaje oculto que podría suponer el estreno del disco este mismo noviembre.

Te explicamos la teoría: El próximo 29 de noviembre se cumplirán 9 meses de la publicación de su disco YHLQMDLG, publicado además el 29 de febrero y en el que se incluía la canción ‘<3’ (corazón) en cuya letra existía el siguiente mensaje: “En 9 meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto”.

Además, el propio título del nuevo disco, que llevaría el nombre de El Último Tour Del Mundo hace sugerir también a los fans que Bad Bunny podría tener en mente un último tour antes de su retirada o como él habría calificado ‘fin del mundo’.

Por el momento, el artista, que no ha dejado de recibir premios por sus últimos trabajos y que no pudo asistir a la gala de los premios American Música Awards por dar positivo en coronavirus, no se ha pronunciado al respecto.

Habrá que esperar al próximo 29 de noviembre para confirmar la publicación de su disco y rezar para que el puertorriqueño siga muchos años más dentro de la industria.