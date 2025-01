Bad Bunny lanza el videoclip de 'Pitorro de Coco', la antesala de su inminente disco 'Debí Tirar Más Fotos'

Bad Bunny lleva una trayectoria musical con la que ha puesto en pie a medio mundo con sus temas más hipnóticos. El artista de Puerto Rico ha sacado grandes canciones con las que ha conquistado las pistas de baile. Ahora el 2025 se presenta como una nueva etapa en lo musical, en la que el intérprete de Ojitos Lindos se encuentra a las puertas de lanzar su próximo álbum Debí Tirar Más Fotos. Un disco del que queda cada vez menos: será el próximo 5 de enero cuando salga a la luz su último trabajo que se constituye como su octavo trabajo discográfico.

A lo largo de este año hemos podido escuchar varios temas como Adivino, Una Velita, El Clúb o su más reciente Pitorro de Coco, con el que marca la cuenta atrás de su lanzamiento. Un tema compuesto por el propio Benito Antonio Martínez Ocasio y producido por MAG, Tainy, La Paciencia y Chuito El De Bayamon.

Así es el videoclip de 'Pitorro de Coco'

El videoclip se enmarca como una pieza sencilla que destaca por un lenguaje audiovisual simple a la par que efectivo. Desde el principio se presenta con una visión general de la escena en la que vemos a Bad Bunny a las puertas de lo que parece ser una especie de bar o taberna semiabierta al aire libre donde van apareciendo varios personajes a su alrededor. En su narrativa se enmarca al artista interpretando este tema con cierta melancolía.

Todo ello con una escena repleta de decoración navideña. Esto no es fruto de la casualidad ya que en su letra forma parte de la historia de la canción. "Otra Navidad/En la que te pedí/Otra Navidad/Que no estás aquí/Feliz Año Nuevo/Pero no tan feliz/Te dieron un beso a las 12/Y no fui yo quien te lo di" canta en sus versos. Una letra en la que podemos apreciar la crudeza y la decepción del desamor.

De momento, el vídeo cuenta con 2'6 millones de visualizaciones desde su lanzamiento el pasado 31 de diciembre.

Más detalles del nuevo disco

Hay mucho hermetismo en cuanto a los temas que compondrán su disco Debí Tirar Más Fotos. Tal y como comentó el puertorriqueño para Spotify, se trata de un disco en el cual lleva trabajando un año. Además, se conoce que Pitorro de Coco y El Clúb sí estarán en el próximo trabajo del cantante.

"Lo que puedo decir de este disco es bien fácil de escuchar. (...) El disco que he hecho me gusta porque cada uno siempre tiene algo especial que aprendo o que vivo alguna etapa en mi vida, aglo especial. Creo que este disco es uno de mis favoritos", señaló el intérprete de Tití me preguntó.

Un disco que presenta con una reflexión contundente, en el que enmarca la importancia del presente. "Las fotos son momentos vividos, recuerdos del pasado. Yo no era de estar tirando fotos por ahjí ni de estar subiendo stories ni nada de eso. Yo decía que era mejor vivir el momento. pero cuando llegas a esta edad, recordarla no es tan fácil. Debí tirar más fotos, haber vivido más, haber amado más cuando pude...", reza su publicación en su discurso.