Bad Gyal presenta, en directo y sin autotune, una colaboración inédita con Zion & Lennox

Bad Gyal se ha subido este viernes 13 de junio al escenario del festival O Son do Camiño, ubicado en el Monte do Gozo a las afueras de Santiago de Compostela.

Durante la jornada, artistas como Amaia o Carolina Durante han compartido sus espectáculos con el público, mientras Bad Gyal ha celebrado el segundo concierto de su gira de verano Bikini Badness Tour. Más allá de interpretar sus grandes éxitos o su último sencillo, Da Me, la catalana ha querido estrenar una colaboración inédita con el dúo puertorriqueño Zion & Lennox.

"Bailando, hipnotizo / [...] / Soy una pro en hacerme la loca", canta Bad Gyal a lo largo de una canción donde la sensualidad y la seguridad femenina protagonizan otra composición de la artista. De momento, se desconoce el título del tema o la fecha de lanzamiento.

Con este concierto, Bad Gyal ha cumplido su promesa y ha prescindido del autotune. "Yo creo que hay que seguir los instintos de una misma y probar lo que a una le apetezca probar, ¿no? No sé, iré probando, a ver con qué me siento más cómoda. Aunque lleve ya un tiempo siendo artista y haciendo shows, siento que no por eso me tengo que privar de probar otras maneras. No sé", dijo la cantante en un directo de Instagram.

Las redes sociales han reaccionado de forma dispar ante el espectáculo de Bad Gyal sin autotune. Algunos defienden que, de esta manera, el público general la tomará más en serio, mientras otros usuarios señalan que este recurso sonoro es imprescindible en el concepto artístico de la catalana.