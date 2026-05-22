La lista de canciones para el concierto de Bad Bunny en Barcelona: el setlist de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'

Parece que fue ayer cuando nos lanzamos en masa a comprar entradas para los conciertos de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en España. Bad Bunny anunció en enero de 2025, en paralelo al lanzamiento del disco ganador del Grammy a Álbum del Año, que volvería a nuestro país con su siguiente gira y, cuando salieron las entradas a la venta, el cartel de SOLD OUT se colgó rápido para las 12 fechas anunciadas, dos en Barcelona y 10 en Madrid.

Han pasado ya 12 meses desde que se abrieron las taquillas virtuales y este viernes lo que toca abrir son las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, que acoge el primero de los shows de Benito Antonio en España y el primero también de la fase europea de su gira.

La expectación ante esta fecha es máxima. El artista, que visitó España por última vez hace siete años, promete espectáculo y a la vista están las imágenes de los 31 conciertos de su residencia No me quiero ir de aquí de Puerto Rico, incluido el concierto especial de despedida Una más. Por no hablar de los 13 minutos que duró su espectáculo en el descanso de la Super Bowl, que causaron sensación entre sus fans y con los que logró conquistar a los no convencidos.

Ahora llega a España dispuesto a darlo todo y a sorprender, como hizo en la primera fase de la gira con paradas en República Dominicana, Chile, México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Australia y Japón, en la que no faltaron artistas invitados, covers de otros artistas y temas exclusivos.

¿Qué tendrá preparado para esta ocasión? Repasamos las canciones fijas de la gira mientras esperamos a descubrir las sorpresas de Benito Antonio tiene preparadas para los conciertos de Barcelona y Madrid. ¿Aparecerá Rosalía en algún show? ¿Será verdad que Quevedo se una al tour? Qué ganas de resolver dudas...

El setlist completo de la gira de Bad Bunny

Escenario principal

LA MuDANZA

Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La casital

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

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CAFé CON RON

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