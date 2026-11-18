Bad Gyal atraviesa uno de los momentos de mayor reconocimiento profesional. Por primera vez actuó en los Latin Grammy, unos premios en los que además consiguió dos nominaciones: Mejor Álbum de Música Urbana con Más Cara y Mejor Interpretación de Reggaeton con Choque, junto a Chencho Corleone.

Sin embargo, sus éxitos musicales no son lo único que la tiene en boca de todos. El mes pasado, Bad Gyal se encontraba en Sudamérica con Más Cara Tour y, en su paso por Argentina, se vio en el punto de mira tras las declaraciones que hizo sobre Taylor Swift en el programa Fort Night Show con Marta Fort.

Buena parte de la conversación se centró en posibles colaboraciones. Tras afirmar que hay divas del pop con las que sí colaboraría, como Madonna, a la hora de responder si lo haría con Taylor Swift dijo: "Si me ofrecieran 3 millones de euros por colaborar con Taylor Swift, no lo haría". Unas declaraciones que se vieron agravadas tras sentenciar: "La música de Taylor Swift suena como un huevo duro pocho, un pollo seco sin especias, sin sal, soso".

Bad Gyal aclara sus críticas hacia Taylor Swift

La cantante se ha visto sometida a la misma pregunta que la llevó a la polémica, pero ha dicho entre risas: "Esta vez no me vas a pillar". El entrevistador le ha pospuesto profundizar en el tema y ella ha aprovechado para pronunciarse respecto a las críticas que recibió: "No quiero presentarme como una artista que menosprecia a otras mujeres. Ahí tienen razón. Y tengo que aceptar mi error ahí. Entre todos los artistas que existen en la historia, ¿por qué escogería a una mujer?".

También ha confesado no haber sido consciente en aquel momento del impacto que podían tener sus comentarios: "Estaba hablando de una manera muy relajada y lo que dije no era algo nuevo, estaba circulando por ahí fuera". Igualmente, ha querido recordar que "10 años como artista y hablando con la prensa no son suficientes. Esto ha sido una lección que aún no había aprendido".