Bad Gyal, contundente sobre si colaboraría con Taylor Swift: "No lo haría ni por tres millones de euros"
Bad Gyal ha sido entrevistada por Marta Fort en Argentina, y ha sido muy clara tanto con cómo se siente a la hora de ligar, en qué punto se encuentra con su música, y con quién no colaboraría jamás.
Bad Gyal aterriza en Sudamérica con su gira Más cara, y en Argentina ha aprovechado para dejarse entrevistar por el programa Fort Night Show con Marta Fort.
En este encuentro ha hablado sobre su música, resaltando su álbum Más cara después de 10 años de carrera: "Me he visto más ubicada, más consciente, cada año que pasas siempre aprendes". "Me siento más feliz ahora que cuando estaba loca perdida", ha reflexionando en el programa argentino.
La artista ha resaltado la rutina tranquila y el deporte como indispensables en plena gira, y también ha contado que se da ánimos a sí misma. "Cuando ya estoy con el in ear me digo a mí misma que puedo y a veces me acuerdo de mi abuela", ha confesado.
La catalana ha hablado también sobre con quiénes colaboraría -y con quiénes no-. "Lali no la conozco, pero con lo que he visto de ella me cae muy bien. A Tini la conozco y es un amor, y sí me gustaría [colaborar], pero somos muy distintas", ha expuesto sobre artistas argentinas.
Sin embargo, ha sido clara sobre con quién no colaboraría nunca: "Te pondría a alguien que no estaría interesada en mí, como una Taylor Swift". "Ponte que nos vamos al mundo de Alicia en el país de las maravillas y me dicen que me pagan 3 millones de euros para colaborar con Taylor Swift, no lo haría".
"No me siento representada ni por sus ideas, ni por lo que representa su música. Los memes de que la música de Taylor Swift son un pollo soso sin especias... No quiero tirar beef, podría haber cogido a alguien que todos conocemos, peor la elijo a ella porque es un buen ejemplo de lo que no me gustaría", ha expresado en tono de humor.
En ese "mundo surrealista", Bad Gyal sí ha dado un nombre de diva pop con la que colaboraría: "Con Madonna sí me veo".