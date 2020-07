El baile psicodélico de Dua Lipa en el vídeo animado de 'Hallucinate'

Dua Lipa ya tiene nuevo single de su trabajo Future Nostalgia, 'Hallucinate'. Para promocionar el tema la artista ha recurrido a un videoclip animado, como han hecho muchos otros artistas debido a la pandemia mundial del coronavirus que impedía los rodajes.

Si Aitana y Reik se embarcaban en una historia de superhéroes en 'Enemigos', y Morat recorría varios estilos artísticos en 'Bajo la mesa'; Dua Lipa nos hace ponernos un poco nostálgicos.

Dirigido por Lisha Tan, el vídeo de 'Hallucinate' está inspirado en los dibujos animados que recorren desde los inicios siglo XX hasta sus últimas décadas. Imposible no recordar los primeros dibujos de Disney, con ojos enormes y redondos e incluso vemos unos guantes que rápidamente identificamos con Mickey Mouse.

Pero no son las únicas referencias. Brazos y piernas que se estiran como Olivia de Popeye o Betty Bop; o más cercanos a los 2000 como los delfines que aparecen al estilo Delfy o las frutas con con caras y extremidades como Los Fruittis.

Eso sí, todo acompañado de una buena dosis de psicodelia, ya que el vídeo también muestra momentos malrolleros como cuando aparece un enorme payaso diabólico que se convierte en una calavera o cuando la cantante cae al vacío, llevándonos de la luz a la oscuridad constantemente.

Cuando Dua Lipa anunció que el videoclip de 'Hallucinate' iba a ser animado, algunos de sus fans se quejaron por no ver a la artista en el vídeo, sino a su alter ego de dibujo.

"Chicos, ¿habéis olvidado de que hemos estado en mitad de una pandemia durante los últimos 3 meses?", escribía en Twitter.

LETRA DE 'HALLUCINATE' DE DUA LIPA

Pocketful of honey and I'm ready to go

No, I ain't got no money, but I'm letting you know

But I'ma love you like a fool

Breathe you in 'til I hallucinate, mm

Body make it silly, make it do what I want

Oh baby, I can make it pretty, I can string you along

But I'ma love you like a fool

Breathe you in 'til I hallucinate, mm

No, I couldn't live without your touch

No, I could never have too much

I'll breathe you in forever and ever

Hallucinate

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don't fade when you come my way

I'm losing my m-m-m-mind

M-m-m-mind

M-m-m-mind

M-m-m-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my

Put you in my hall of fame, middle of the wall

Yeah, you're my one, my favorite, my ride or die, oh

Yeah, I'ma love you like a fool

Breathe you in 'til I hallucinate, mm

No, I couldn't live without your touch

No, I could never have too much

I'll breathe you in forever and ever

Hallucinate

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don't fade when you come my way

I'm losing my m-m-m-mind

M-m-m-mind

M-m-m-mind

M-m-m-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my

Wanna be at where you are

Let's go dancing in the dark

Don't wait, you can push to start

Lose control

Kill me slowly with your kiss

Wrap me 'round your fingertips

Damn, I need another hit

Make me lose my mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my eyes

And they don't fade when you come my way

I'm losing my m-m-m-mind

M-m-m-mind

M-m-m-mind

M-m-m-mind

I hallucinate when you call my name

Got stars in my