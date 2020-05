Morat: "'Bajo la mesa' es la tercera canción que pensamos hacer con Sebastián Yatra, buscábamos la colaboración perfecta"

Hace unas semanas Juan Pablo Villamil charlaba con Juanma Romero en Europa Home Date sobre 'Nunca te olvidé' , el primer tema que lanzó Morat durante la cuarentena.

Ahora la banda regresa con un nuevo adelanto del que será su próximo disco y además se trata de una colaboración de lo más esperada: 'Bajo la mesa' con Sebastián Yatra.

Villamil vuelve a Europa Home Date junto a Juan Pablo Isaza para hablar con Cristina Merino de este nuevo tema, después de que por una pequeña urgencia médica Simón y Martín no puedan estar con nosotros.

UNA COLABORACIÓN MUY ESPERADA

Yatra y los chicos de Morat se conocen desde hace muchos años y mantienen una buena amistad, tal como demostraron en un directo Isaza y Sebastián para anunciar este tema.

"Era una canción que tenía tanta expectativa que estamos más nerviosos que nunca para saber qué pasa. Y afortunadamente creemos que a la gente le ha gustado y entonces bien", dice Villamil.

Por su parte, Isaza nos explica por qué han tardado tanto en lanzar una colaboración tan esperada: "Nosotros mimos nos pusimos muchas taras porque una canción juntos por primera vez tenía que ser muy buena y nos demoramos un rato en encontrarla. Es la tercera canción que pensamos en hacer juntos, pasamos por otras dos antes y no era tanto un tema de ganas si no de que llegara la canción que nos lo hiciera pasar como queríamos todos".

Precisamente en la sala But de Madrid ha sido una de las actuaciones más especiales que los chicos de Morat han hecho junto a Yatra: "Nosotros acabábamos de sacar una canción que se llamaba 'Yo no merezco volver' y él había sacado una canción que se llamaba 'Un año', y además de por lo especial de ser Madrid y de ser la sala But, sacamos dos canciones que funcionaban muy bien en el mismo formato y en el concierto las tocamos todos sentados con las guitarras y fue un momento muy especial".

UN ESTILO DIFERENTE PERO CON SEÑAS DE IDENTIDAD

Volviendo a 'Bajo la mesa', Villa define esta canción como un 'ballenato disfrazado': "Tiene unas melodías muy colombianas y tiene como un sentimiento y unos giros melódicos muy típicos que queríamos modernizar y adaptar a nuestro estilo y que fuera un poco coherente porque nosotros no somos cantantes de ballenato ni mucho menos pero es inevitable que algunas de esas cosas queden viviendo en Colombia", explica Villa afirmando que aunque sea un tema distinto no es ajeno al estilo de Morat ni de Sebastián Yatra.

Morat, con una esencia más rockera, tienen muy claro que es lo que aporta el característico estilo de Yatra a 'Bajo la mesa': "En el segundo verso hay algo que nosotros no habíamos explorado tanto que es cantar tan rápido que parece rapear. Es algo que nosotros no solemos hacer y ya es casi la firma de Yatra. De hecho en la canción que ha lanzado junto al Cali y el Dandee también canta los versos muy rápidos", explica Isaza elogiando a su compañero.

NUEVO DISCO Y CONCEPTO DE 'GALERÍA INESPERADA'

En cuanto al videoclip, aunque nos confiesan que los que más se han involucrado han sido los ausentes hermanos Vargas, Villa nos explica que están muy contentos porque marca muy bien lo que será su siguiente trabajo discográfico: "Va de la mano del concepto 'galería inesperada' y es ahí donde empieza el vídeo. Y es bonito porque queríamos ofrecer una perspectiva artística más integral, que a la música le acompañe una línea estética más clara y más trabajada".

Por último, hablamos de su tercer álbum, todavía sin fecha de lanzamiento pero que esperan que salga a la luz este mismo año. En cuanto a si habrán más colaboraciones con otros artistas además de 'Bajo la mesa', Isaza nos explica que aunque todavía están trabajando en los temas, seguro que las habrán: "La primera parte de nuestro disco es nosotros solos, que nos gustó y estuvo muy bien, pero ahora es el momento de hacer más experimentos".