Bebe Rexha carga contra el sector musical: "Podría cargarme la industria"

Bebe Rexha ataca gravemente al sector. Y es que la cantante afirma que ha estado callada durante mucho tiempo acerca de cómo funciona el mundo musical.

"Estoy frustrada, he sido menospreciada. Podría derribar una gran parte de esta industria. No he visto las señales a pesar de que la gente las menciona constantemente y han sido tan obvias. Y cuando he hablado, esta industria me ha silenciado y castigado. Las cosas deben cambiar o voy a decir todas mis verdades. Las buenas, las malas y las feas", declara la artista en su cuenta de X.

Cuando un seguidor le comenta que por qué no habla, la cantante responde que la castigarían, pero entonces ellos se preguntan el porqué de la amenaza si realmente no va a pronunciarse sobre ello.

Algunos seguidores lo relacionan con la cancelación del nombre de Bebe Rexha en la famosa canción Hey Mama, del dj David Guetta, y ella lo deja claro: "Mi amor. ¿Eso? ¿Comparado con todo lo demás que no sabes? Eso es un juego de niños".

Otros usuarios de Twitter creen que es una estrategia de marketing para publicitar su nuevo single, Im The Drama, pero la cantante protesta acerca de esto y contesta a todos los haters. "¿Marketing? No tengo presupuesto para eso, estoy harta", es la repuesta de la artista tras la acusación del usuario acerca de la promoción de su nuevo tema.

Pese a no saber las circunstancias que sufre la cantante, se cree que es un cúmulo de situaciones. Hace apenas unas semanas atacaba al rapero G-Eazy en sus redes sociales, acusándolo de "desagradecido" tras la colaboración de su tema Me, Myself and I.

"Podría contar todos los feos que me has hecho y como me has tratado tras darte tu único éxito real", cargaba Bebe Rexha.

Trsite y cabreada por la situación

Aunque en realidad la artista no declara el porqué de sus quejas hacia el sector, continúa diciendo que está triste y cabreada por la situación.

"Esto no viene solo de un lugar de irá. Es tristeza. Estoy sentada en mi habitación del hotel en Londres llorando a lágrima viva" es lo que escribe la cantante en su cuenta de Twitter.