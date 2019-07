Becky G y Myke Towers ponen un precio alto al amor en 'DOLLAR', su nueva colaboración

¡Becky G lo ha vuelto a hacer! La artista estadounidense ha sacado un nuevo tema que tiene toda la pinta de ser su nuevo hit. 'La Respuesta' junto a Maluma fue su última colaboración, la cual tuvo cierto éxito, pero a Becky G no se le escapa hacer el que va a ser la nueva canción del verano, como ya hizo con 'Señores' y 'Sin Pijama'.

Las visualizaciones de 'Dollar' no tiene nada que ver con el éxito que tuvo en las otras dos canciones, pero es cuestión de tiempo. Myke Towers es uno de los raperos más conocidos en el panorama latinoamericano.

Becky G con 'Dollar' ha querido lanzar un mensaje a un 'picaflor' que ella conoce : "Si tuviera un dolar cada vez que tu me dices que me amas, 'taria tomando un té con la Reina Isabel, no pago mis rentas con palabras, no valen nada" es la frase que más se repite en la canción.

La base que han usado para éste nuevo tema tiene más de hip hop que de reggaeton. La cantante también ha contado con otros artistas de reconocido prestigio en el mundo de la industria musical como son Mambo Kingz y DJ Luian, reggaetoneros del momento que han compuesto temas en conjunto, los cuales no han parado de sonar con 'Bubalu' o 'Verte ir'. Estos dos han sido los encargados de poner la base de la canción.

Ahora la cantante estadounidense se encuentra de gira por España, empezó en el Share Festival 2019 junto al rapero C. Tangana con el que subió al escenario para cantar 'Booty'. Becky G estuvo hace unos días cantando en el WiZink Centre de Madrid, fecha que coincidió con el concierto de Ozuna, uno de los artistas más aclamados en el panorama musical.