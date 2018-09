Bely Basarte: "Me parece bonito que la gente vea un vídeo mío casi por cosa del destino y se haya querido quedar"

Bely Basarte empezó hace ya varios años en el mundo de la música. Casi de manera autodidacta, la joven comenzó grabándose cantando y tocando la guitarra en su habitación. Luego publicaba el resultado en Youtube. Su especialidad eran las covers de temas de otros artistas y pronto comenzaron a subir sus seguidores. En 2015 publicó su primer EP, 'Si quieres, pierdes' y este mes de marzo llegó el momento de estrenar su primer álbum, 'Desde Mi Otro Cuarto'.

"Comenzar subiendo vídeos ha definido mucho el sonido de mi disco, el haber empezado yo con mi guitarra, todo así tan casero", nos cuenta. (Min 02:00)

Con la irrupción de Internet y las redes sociales, la manera de consumir música ha cambiado. Ahora los singles y los éxitos son lo que importa, pero los álbumes cuentan una historia. "Cada canción fue compuesta independientemente pero a la hora de colocarlas, cada artista suele querer contar una historia para que todo tenga sentido", nos cuenta nada más empezar.

"El que se ha enganchado a mi música es porque ha querido. Me parece bonito que la gente vea un vídeo mío casi por cosa del destino y se haya querido quedar", cuenta la joven, que ha conseguido crear una comunidad de más de 400.000 suscriptores.

"'Gris Oscuro' es una canción muy cruda, me abrí mucho haciéndola. El otro día escribí en Twitter que cada vez que alguien me dice que se siente identificado le doy un abrazo y le digo que lo siento", cuenta Bely cerca del minuto 03:10.

Sobre los artirtas con los que le gustaría colaborar, su número uno es 'Coldplay'. De hecho, asegura que es uno de sus grupos favoritos. Pero "aquí en España también tenemos muy buenos músicos, como Andrés Suárez", explica.

Y claro, ya que Bely Basarte tiene publicadas más de 200 covers en Youtube, ¿cómo no íbamos a preguntarle si participaría en 'Tu Cara Me Suena'? "Nunca he intentado imitar a un artista, siempre intento darle mi estilo, mi rollo, pero bueno, todo es probar", nos cuenta alrededor del min 09.00. ¿Veremos a Bely en próximas ediciones de TCMS? Seguiremos informando... 😊

