Benny Blanco y Calvin Harris se encuentran en ‘I Found You’

Benny Blanco siempre ha mostrado admiración por Calvin Harris , productor con quien acaba de lanzar I Found You. Un tema que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito.

Tras el éxito Eastside, Benny Blanco se une al productor Calvin Harris para seguir triunfando en la música.

I Found You es el título de su propuesta musical, que viene acompañada de un sencillo videoclip, dirigido por Jake Schreier y protagonizado por Benny Blanco junto con Tory Lanez, Francis and the Lights, Lil' Dicky, Halsey, Cashmere Cat y la madre de Benny.

Asimismo, Benny Blanco ha confesado que esta producción ha significado cumplir un sueño, ya que siempre ha sido fan de Calvin Harris.