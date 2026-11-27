James Blunt se ha unido a cantantes como Olivia Rodrigo o Chenoa y Eder, que nos han regalado singles navideños este año. Alejado de lo que solemos escuchar en estas fechas, James Blunt ha puesto el foco en la melancolía que invade a aquellos que echan en falta pasar estas fiestas con algún ser querido. Tal y como ha explicado en sus redes sociales: "Es un pequeño número alegre sobre un padre explicándole a sus hijos que no estará en casa para Navidad porque va a dejar a su madre".

El sencillo viene acompañado de un videoclip en blanco y negro, grabado en un conocido pub londinense en el que el cantante aparece tocando el piano y el resto de clientes acaban reuniéndose a su alrededor, cantando y sonriendo. En él aparecen algunos de los rostros más reconocidos de la televisión británica, entre los que se encuentran King Kenny, Denise Welch, Amanda Holden y Richard E. Grant, entre muchos otros. El que da voz a 1973 ha bromeado al respecto en sus redes: "Genial ser la persona menos famosa en tu propio video musical".

En otra publicación ha comunicado que los beneficios obtenidos de la venta del CD serán donados a Médicos Sin Fronteras. Esta iniciativa llega en un momento de cambio para el artista, quien, tras lograr que Airplane Mode llegara al número uno en las listas británicas, ha cumplido su promesa y ha solicitado el nombre a Ryan Bel Air.