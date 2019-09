La intérprete británica Adele, que este año ya fue protagonista en la ceremonia de los Grammy, se impuso también en categorías como mejor álbum por "21", mejor canción alternativa por "Rolling in the Deep" o mejor artista femenino, en los premios Billboard, sin embargo Adele no compareció en la gala como tampoco lo hizo Lil Wayne, quien se alzó con cuatro premios.

Su vacio fue llenado por Justin Bieber y Katy Perry que se llevaron a casa un galardón cada uno (mejor artista en medios sociales y premio a figura prominente, respectivamente) y brindaron sendas actuaciones, lo mismo que LMFAO que puso ritmo al evento desde el inicio y sumaron seis triunfos. "Esto es increíble, es un sueño hecho realidad", dijo el cantante de ese grupo Red Foo cuando recibió el premio Hot 100 Song por Party Rock Anthem.

Cuatro galardones fueron a parar al rapero Lil Wayne y para Coldplay, mientras que Casting Crowns, Jason Aldean y Lady Gaga, que venció como mejor artista "dance", se alzaron con un par de premios. Gaga tampoco apareció por la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del hotel y casino MGM de Las Vegas, al igual que Nicki Minaj y Rihanna, también ganadoras.

Pitbull, que disputaba cinco premios, tuvo recompensa con Give me Everything, que fue considerada la mejor canción radiofónica.

También aportaron su música, Linkin Park, Carry Underwood o Chris Brown. Los momentos más emotivos de los premios Billboard se vivieron cuando se recordó a los talentos desaparecidos recientemente. La actriz Whoopi Goldberg se encargó de presentar el tributo a Whitney Houston, quien falleció en febrero, y en el que participó John Legend quien al piano y acompañado por una orquesta cantó The Greatest Love of All.