Billie Eilish anuncia la fecha de lanzamiento de 'HIT ME HARD AND SOFT', su tercer álbum de estudio

Billie Eilish está de vuelta. Solo un mes después de alzarse con su segundo premio Oscar a Mejor canción por What Was I Made For? de la película Barbie, la joven cantante estadounidense prepara el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, cuya llegada se espera para esta primavera.

El viernes 17 de mayo llega a todas las plataformas HIT ME HARD AND SOFT, el sucesor de sus álbumes anteriores When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) y Happier Than Ever (2021).

“¡Qué locura estar escribiendo esto ahora mismo! Estoy nerviosa y emocionada", ha escrito en sus redes sociales para anunciar la inminente llegada de este trabajo que llega tras tres años de espera y que no vendrá acompañado de ningún adelanto. "No estoy lanzando singles, quiero dártelo todo de una vez".

La cantante cuenta, una vez más, con la colaboración de su hermano Finneas, que también se ha mostrado muy ilusionado en sus redes al compartir la noticia. "Adoro este álbum. Estoy muy agradecido de hacer esto con Billie, muy contento de que esté a punto de ser vuestro", ha apuntado sobre el disco, cuyo título adelantó Billie Eilish al mostrar en Instagram su nuevo tatuaje.

Recientemente compartió en Stories una imagen de su piel (aparentemente su costado) en el que se lee 'hard and soft' (duro y suave), la parte final del título de su disco.