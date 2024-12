Billie Eilish desnuda su voz en el Tiny Desk Concert con su hermano FINNEAS

Billie Eilish cierra el 2024 con un sueño cumplido: celebrando su primer Tiny Desk Concert junto a su inseparable hermano y productor musical FINNEAS. Se trata de un espectáculo acústico grabado por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music, donde la estadounidense ha repasado parte de su catálogo.

La artista comienza su pequeño e íntimo concierto con su primera exhibición vocal, interpretando The Greatest con FINNEAS a la guitarra. Se trata de una de las pistas que conforman su último disco Hit Me Hard and Soft, gracias al que ha conseguido siete nominaciones para los Premios Grammy 2025, entre ellas a álbum del año.

"Esto es tan guay. He querido hacer esto durante toda mi vida, así que estoy temblando un poco. Estoy muy emocionada por estar aquí", reconoce Billie Eilish en una de las paradas de su Tiny Desk entre canción y canción. Tan especial es esta oportunidad para la artista, que ha querido hacer un pequeño regalo a sus fans cantando un tema que se ha quedado fuera del setlist de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour, que comenzó el 29 de septiembre de 2024.

Se trata de I love you, una canción de su primer álbum de estudio que define como una de sus canciones favoritas entre todas las que ha compuesto con su hermano FINNEAS. "Era la primera vez que me enamoraba y daba mucho miedo. Es raro como ese miedo nunca se va, ese miedo a caerse", comenta Eilish.

Para cerrar, la estadounidense ha elegido su mayor éxito reciente: Birds of a Feather, uno de los temas más exitosos a nivel global del 2024 que aparece nominada a canción del año en los Premios Grammy 2025. El broche de oro perfecto para despedir el 2024.

En sus redes sociales, Billie Eilish ha confesado que siente muy "honrada, feliz, emocionada y nerviosa" por su actuación en este prestigioso formado acústico, lo que revela sus ganas por que el público reciba con entusiasmo su pequeño concierto grabado.