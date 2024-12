Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Beyoncé... Lista de las 100 mejores canciones del 2024, según 'Pitchfork'

Diciembre es su mes nostálgico, donde se mira hacia atrás para despedir el año con conocimiento de causa. Por eso, con el inminente final del 2024, empiezan a llegar los repasos con los estrenos musicales más destacados desde enero. En este sentido, el medio estadounidense especializado en música Pitchforkha sido una de las primeras publicaciones en seleccionar las 100 mejores canciones de 2024, ordenadas en formato ranking.

"Mientras preparábamos esta lista, pensamos en el surgimiento de una nueva clase de pop, el regreso de algunos de los favoritos de siempre, los éxitos del rap regional, las fusiones con el country, el año del dance sexy... Al mismo tiempo, fue difícil ignorar el éxito mordaz del verano que cambió la cultura pop para siempre", señala Pitchfork antes de enumerar todas las canciones. Por parte de Europa FM, destacamos a nuetsros artistas favoritos.

Top 100 mejores canciones de 2024, por 'Pitchfork'

100. 'Warriors of Playtime', de Church Chords

99. 'a(nother) cadence', de more eaze

98. 'High Beams', de Body Meat

97. 'Eat Her Up', de 414BigFrank

96. 'begin from here', de Tashi Dorji

95. 'Cheerleader', de Porter Robinson

94. 'Yea Yea', de Star Bandz

93. 'Angel of My Dreams', de JADE

92. 'I'll Do Whatever You Want', de Shabaka ft. Floating Points y Laraaji

91. 'Freakadelic', de Jeff Parker ETA IVtet

90. 'SLUT ME OUT 2', de NLE Choppa

89. 'A Bar Song (Tipsy)', de Shaboozey

88. 'Alice in Orchidverse', de Jane Paknia y Hagop Tchaparian

87. 'Black & Tan', de YT y Lancey Foux

86. 'La Diabla', de Xavi

85. 'Whodunnit', de Adeline Hotel

84. 'I DONT MEAN IT', de Baby Osama

83. '0898 HEARTACHE', de Los Campesinos!

82. 'Me vs Me', de Jaeychino y SlimeGetEm

81. 'Hey', de The Hard Quartet

80. 'Hashtag', de Gillian Welch y David Rawlings

79. 'Pink Skies', de Zach Bryan

78. 'eric adams in the club', de Yaya Bey

77. 'Asian Rock', de LAZER DIM 700

76. 'Head Empty Blues', de Ekko Astral

75. 'Rapido', de Nídia & Valentina

74. 'finsta (sexy liar)', de Wolfacejoeyy

73. 'Blue Dada', de Dummy

72. '40', de evilgiane ft. xaviersobased y Nettspend

71. 'Taka Fogo em Kiksilver', de d.silvestre

70. 'Pizza Time', de che

69. 'MILLION DOLLAR BABY', de Tommy Richman

68. 'Godspeed >', de Verraco

67. 'Silver Thread Golden Needle', de A. G. Cook

66. 'I Said What I Said', de The Softies

65. 'Code', de Melt-Banana

64. 'Dracula', de Cindy Lee

63. 'Ozeba', de Rema

62. 'SNL', de Mustafa

61. 'Breaking', de ANOHNI and the Johnsons

60. 'Bad Bitty', de J.P.

59. 'Bad News', de Hovvdy

58. 'Patterns', de Laura Marling

57. 'Round', de Two Shell ft. Sugababes

56. 'I Guess Time Just Makes Fools of Us All', de Father John Misty

55. 'Key103', de Floating Points

54. 'Silence Is Loud', de Nia Archives

53. 'Red Flags', de Brittany Howard

52. 'Vintage', de Moses Sumney

51. 'Loved', de Four Tet

50. 'II HANDS II HEAVEN', de Beyoncé

Como parte de su álbum Cowboy Carter, la mayor estrella pop del siglo actual (según Billboard) destaca en la mitad de la lista con su tema II HANDS II HEAVEN. "Con whisky en la mano, Beyoncé se tambalea entre la duda y la fe, no solo en Dios, sino en el hombre al que llama su 'aventura de verano', que se filtra en sus sueños", describe Pitchfork.

49. 'lEgs In tHe aIr', de TisaKorean

48. 'Flight FM', de Joy Orbison

47. 'Get It Sexyy', de Sexyy Red

46. 'Saturn', de SZA

Sin álbum nuevo en el mercado, SZA aparece en la lista por su sencillo Saturn, estrenado en febrero de 2024. "Tiene el corazón roto y está ansiosa, pero cuando el coro de ooh-oohs en Saturn suena, toda su tensión se libera en el cosmos", destaca el medio.

45. 'Death & Romance', de Magdalena Bay

44. '#RICHAXXHAITIAN', de Mach-Hommy ft. Kaytranada y 03 Greedo

43. 'Spinning', de Julia Holter

42. 'Coral', de Olof Dreijer

41. 'Sousoume Tamacheq', de Mdou Moctar

40. 'Lorelei', de Empress Of

39. 'booboo', de Yaeji

38. 'TGIF', de GloRilla

37. 'Coma', de Caroline Polachek

36. 'Giannis', de Hurricane Wisdom

35. 'I LUV IT', de Camila Cabello ft. Playboi Carti

La fusión entre Camila Cabello y Playboi Carti, incluida en el disco C,XOXO, no falta en la lista. "¿Es una parodia de una canción de Charli xcx o una copia chapucera? En cualquier caso, es un recordatorio de que hay cosas más importantes en la vida que la 'autenticidad'", asegura Pitchfork.

34. 'clairbourne practice', de julie

33. 'Nasty', de Tinashe

32. 'Dreamfear', de Burial

31. 'Get in With Me', de Bossman Dlow

30. 'slob air', de Mica Levi

29. 'S P E Y S I D E', de Bon Iver

28. 'Floating on a Moment', de Beth Gibbons

27. 'BIRDS OF A FEATHER', de Billie Eilish

Uno de los mayores éxitos de streaming del año a nivel global, con la joven Billie Eilish como responsable, roza el primer cuarto de la lista. "Es una balada poderosa en la tradición de Heaven o Save the Best for Last donde la demostración de confusión se registra como una fortaleza", dice el medio sobre BIRDS OF A FEATHER.

26. 'Move', de Mello Buckzz

25. 'Sadness as a Gift', de Adrianne Lenker

24. 'H00DBYAIR', de Playboi Carti

23. 'Ganzfeld (Djrum Remix)', de Objekt

22. 'Eusexua', de FKA twigs

21. 'SPANK!', de HiTech

20. 'Love Me JeJe', de Tems

19. 'Starburster', de Fontaines D.C.

18. 'Truth or Dare', de Tyla

17. 'Fisherrr', de Cash Cobain y Bay Swag

16. 'Reckless', de Kassie Krut

15. 'Alone', de The Cure

14. 'Hell of a Ride', de Nourished by Time

13. 'Diet Pepsi', de Addison Rae

12. 'Bikini', de Nick León y Erika de Casier

11. 'Holy, Holy', de Geordie Greep

10. 'Magic I Want U', de Jane Remover

9. 'Girl, so confusing featuring lorde', de Charli xcx y Lorde

Charli xcx y Lorde llegan a lo más alto de la lista con su remix de girl, so confusing, donde reflexionan sobre lo confuso que les resulta "ser una chica" aprovechando su parecido físico y la relación de amistad que mantienen. "Ejemplifica la empatía y el aprendizaje que pueden acompañar una transición de la niñez a la edad adulta", comenta Pitchfork, que también destaca el fenómeno BRAT.

8. 'Wristwatch', de MJ Lenderman

7. 'Espresso', de Sabrina Carpenter

La sexta canción más destacada del verano, a juzgar por los votos de los usuarios de Europa FM, no podía faltar en el top. "El tema del amor como droga es uno de los más usados ​​en el manual de los compositores; el giro refrescante de Sabrina Carpenter, con el amor como cafeína, la llevó con razón a la cima del orden jerárquico del pop", escribe el medio.

6. 'rain', de skaiwater

5. 'M M M', de Still House Plants

4. 'Life Is', de Jessica Pratt

3. 'Good Luck, Babe!', de Chappell Roan

Chappell Roan es, bajo ninguna duda, uno de los mayores descubrimientos musicales de 2024 a nivel internacional, y prueba de ello es el éxito de su sencillo Good Luck, Babe!, que es "una evaluación devastadoramente sincera de la heterosexualidad obligatoria que se convirtió en un grito de guerra para los desposeídos románticamente", según describe Pitchfork.

2. 'Right Back to It', de Waxahatchee ft. MJ Lenderman

1. 'Not Like Us', de Kendrick Lamar

La cima del ranking lo ocupa el rapero Kendrick Lamar con su sencillo Not Like Us, donde "profundiza más que nunca en el laberíntico underground de su ciudad natal [Compton, California] y encontró algo irreprimible, algo universal".