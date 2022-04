Billie Eilish hace historia: se convierte en la cantante más joven en actuar en Coachella

Billie Eilish sigue siendo una de las artistas más rompedoras de la actualidad. Con su paso por el Coachella, se ha convertido en la artista más joven de la historia en actuar en Coachella a sus 20 años.

Durante el primer fin de pasada también actuó y este sábado se ha vuelto a subir al escenario para darlo todo. En esta ocasión, la artista invitada que cantó junto a la intérprete de 'Your Power' fue Hayley Williams y el tema escogido fue el famoso 'Happier than ever' y 'Misery Business'. Los fans se emocionaron realmente y no dejaban de sonar los aplausos y gritos.

Billie Eilish se 'muda' con Los Simpson

La fama que ha conseguido la cantante ha hecho que aparezca junto a su hermano Finneas en un corto de Los Simpson.

Los autores de la canción No time to die participan en el corto When Billie Met Lisa, un capítulo especial que se estrenó el 22 de abril y que tiene a Lisa Simpson como la otra protagonista.

En When Billie Met Lisa, los artistas Billie Eilish y Finneas descubren a Lisa Simpson cuando esta busca un lugar tranquilo para practicar con su saxofón. Ahí es cuando Billie invita a Lisa a su estudio para una jam session especial que nunca olvidará, y es probable que nosotros tampoco.