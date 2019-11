Rosalía, Taylor Swift, Billie Eilish y Halsey triunfan en los MTV EMAs 2019

España ha acogido por segundo año consecutivo la gala de los MTV European Music Awards, en esta ocasión en Sevilla. Una ceremonia protagonizada por las artistas femeninas y que ha dejado grandes actuaciones.

Taylor Swift y Billie Eilish, que se llevaron dos premios cada una, fueron las dos grandes ausentes de la noche. La intérprete de 'Lover' agradeció en un vídeo los galardones a Mejor videoclip por 'ME!', junto a Brendon Urie y a Mejor Actuación en EEUU; mientras que Eilish se ha llevado el de Mejor Canción por 'Bad guy' y Mejor Artista Revelación.

Halsey fue la otra artista premiada en dos ocasiones, como Mejor Artista Pop y Mejor Look y que además subió al escenario para ofrecer una espectacular actuación con 'Graveyard':

Dua Lipa fue la encargada de inaugurar las actuaciones de la noche con una espectacular interpretación de 'Don't Start Now', su nuevo single.

Las artistas españolas también tuvieron un gran papel en la ceremonia. Como era de esperar, Rosalía fue una de las grandes protagonistas de la noche con una gran actuación en la que hizo un mix de 'Pienso en tu mirá', 'Di mi nombre' y una versión de 'Cositas del querer' de El Parrita llevada al terreno urbano, que también ha interpretado durante su gira de El Mal Querer.

Por otro lado, el premio a Mejor Artista Local fue para Lola Indigo, quien agradeció a sus fans todo el apoyo recibido:

Becky G, que fue la encargada de presentar la ceremonia, también subió al escenario para realizar un medley con '24/7', tema incluido en su reciente nuevo disco 'Mala Santa' y de sus grandes éxitos 'Sin Pijama' y 'Mayores'.

Y también actuó junto a Akon para interpretar 'Como No':

OTRAS ACTUACIONES DE LA NOCHE:

LISTA COMPLETA DE GANADORES:

- Mejor Vídeo: Taylor Swift ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

- Mejor Artista: Shawn Mendes

- Mejor Canción: 'Bad guy' de Billie Eilish

- Mejor Artista Local Español: Lola Indigo

- Mejor Colaboración: 'Con Altura' de Rosalía, J Balvin y El Guincho

- Mejor Artista Revelación: Billie Eilish

- Mejor Artista Pop: Halsey

- Mejor Actuación En Vivo: BTS

- Mejor Artista Rock: Green Day

- Mejor Artista Hip-Hop: Nicki Minaj

Mejor Artista Alternativo: FKA Twigs

- Mejor Artista de Electrónica: Martin Garrix

- Mejor Push: Ava Max

- Mejor Artista World Stage (Actuación en directo): Muse Bilbao, ESPAÑA 2018

- Mejor Look: Halsey

- Mejores Fans: BTS

- Mejor Actuación en EEUU: Taylor Swift

- Mejor Actuación en Reino Unido: Little Mix

- Mejor Actuación Caribeña: Anuel AA