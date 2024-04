Bizarrap vuelve a apostar por los corridos mexicanos en una sesión doble con Natanael Cano

Bizarrap ha vuelto a apostar por un género mexicano para su nuevo lanzamiento, por eso ha contado con el artista Natanael Cano para su music session #59.

El productor argentino se ha aliado con la joven promesa de la música mexicana para crear lo nunca visto en sus canciones: una sesión doble con dos géneros musicales distintos y vídeos independientes.

Los artistas han fusionado dos canciones en una, empezando por un tema más urbano, Endiamantado —donde aparecen ambos en el emblemático estudio de grabación de Biza— y Entre las de 20, un corrido tumbado que cuenta con un pequeño videoclip.

Se trata de uno de los géneros musicales más populares actualmente en México que se está extendiendo internacionalmente, gracias a artistas y bandas como Peso Pluma y Grupo Frontera.

Con tan solo 23 años, Natanael es uno de los precursores de este estilo musical que está dando la vuelta al mundo, y se presenta como uno de los grandes referentes de la música regional.

Letra 'Endiamantado'

Ah, dímelo, Biza

Bizarrap

Brr, ey

Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado

Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado

Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado

El Jesucristo en el pecho; innecesario, pero lo traigo endiamantado, ey

Me gusta lo caro, ey (Ey), como Rafa Caro, ey (Ey)

La party en el carro tronando corridos, brindando con dry rosé

Ahora me miran tumbado, siempre bien volado, como debe ser

Es un vergazo de feria, ando todo tatuado como Little Wayne

Ando bien flow Frank Sinatra, en la 9 de Julio me siento Gardel

Me anda buscando el gobierno, si hubiera un problema me pelo en el jet

Ey, Nata, pélate a la verga, pa

Cayeron las tres letras, güey

Aquí le damos topón nosotros, a la verga

Jálese, viejo

Pélese a la verga, ¡ah!

Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado

Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado

Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado

El Jesucristo en el pecho; innecesario, pero lo traigo endiamantado

Bien empolvados, encapuchados, en la Suburban los paquetes cargo

Traigo el AR-15 bien customizado (Y el logotipo "CT" bien grabado)

El juego cambié, el hocico les tapé, a más de uno los dejamos a pie

El Viejo Continente lo conozco bien, llego a Barcelona y voy al W

Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta

Nomás que me lo agreguen a la cuenta

Viviendo recio, conozco la vuelta

Yo lo he vivido, a mí nadie me cuenta

Me compré mi primer Cayenne y fue a los dieciséis

Andando en lo que ando, enemigos me busqué

Endiamantado, siempre volado, ahora me miran que ando bien tumbado

Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado

Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado

El Jesucristo en el pecho; innecesario, pero lo traigo endiamantado

Endiamantado, siempre volado

Ahora me miran que ando bien tumba-a-a-a-a-a-a—

Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta

Nomás que me lo agreguen a la cuenta

Viviendo recio, conozco la vuelta

Yo la he vivido, a mí nadie me cuenta

Letra Entre las de 20

¡Ea!

Por acá ya no hay rastro de lo que conocías de mí

¿Tienes más dudas o me bajo? Por si hay algo mal por aquí

A mi mamá el recado, le dije que cortamos

Que no tengo tiempo pa' gastarlo, pero sí dinero pa' tirar

Hoy se mueve diferente entre clase de gente

Y son puro delincuente, estamos de moda entre las de veinte

Burberry la gabardina, voy pa' Argentina

Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran

Pa' culearte y olvidarte, mija, no fuiste bastante

No te sientas la mejor, fuiste una más del montón

Corridos tumbados

Traigo pila pa' rato, y aunque no somos tanto

Me fumo un gallo y me levanto aunque no quiera despertar

El aire transitando y tu recuerdo siempre llega a mí

Otra me está esperando, quiere que le dé lo que te di

El vestido es Valentino, su bolso el más fino

Tomando del mejor vino, la lavada nos acorta el camino

Burberry la gabardina, voy pa' Argentina

Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran

Pa' culearte y olvidarte, mija, no fuiste bastante

No te sientas la mejor, fuiste una más del montón