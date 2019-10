Black Eyed Peas y J Balvin estrenan 'RITMO', un nuevo remix del clásico 'The Rhythm of the Night'

Los seis veces ganadores del premio Grammy Black Eyed Peas y el reggaetonero de fama internacional J Balvin unen sus fuerzas para darle una vuelta de tuerca al clásico 'The Rhythm of the Night', un tema de Corona que lo petó en las pistas de baile en la última mitad de los 90. Ahora, dos de los grandes exponentes de la música mainstream ponen banda sonora a la esperada película Bad Boys For Life.

"Quería reimaginar 'The Rhythm of the Night' de Corona y darle un ambiente minimalista, futurista y de reggaeton con fusión afro. La versión final de la canción y el vídeo tiene el rollo del clásico futurismo que caracteriza a los Black Eyed Peas", aseguró will.i.am de B.E.P.

"No son ni Reebok ni son Nike, (No)

Sin estilista luzco fly, (Yes)

La Rosalía me dice que luzco guay, (La Rosalía)

No te lo niego porque yo sé lo que hay,

Lo que se ve no se pregunta,

Soy próspero y tengo claro que es mi culpa, (es mi culpa, culpa)"

'RITMO' fusiona el inimitable híbrido de hip-hop y pop de Black Eyed Peas con el estilo incendiario y contagioso del reggaeton de Balvin. Sin duda, una fórmula mágica que aplicada a uno de los temas más radiados del mundo, puede convertirse en un auténtico éxito.

"Soy fan de Black Eyed Peas desde que tengo memoria. ¡Son leyenda! y es un honor unirme a ellos y formar parte del sonido de Bad Boys for Life", explicó J Balvin.