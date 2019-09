J Balvin habla abiertamente de las "batallas internas" de su ansiedad en un emotivo mensaje

"Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte", así comienza el mensaje de J Balvin en redes sociales. "Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro , es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso". En seguida, sus fans se han volcado en apoyar al cantante, con miles de mensajes de apoyo.

Hace poco, J Balvin hacía públicos sus problemas con la ansiedad y afirmaba estar yendo a tratamiento. "Los psiquiatras no son para locos", comentaba, en un ejercicio de normalización del problema por el que está atravesando, y que podría afectar a cualquiera.

J Balvin se apoya también en la religión, el deporte, la meditación y la compañía de los seres queridos, para superar este bache que le llega en uno de sus mejores momentos profesionales de su vida: "Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo , y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte , la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres".

"¡Sí! yo sufro de ansiedad y NO ES FÁCIL, pero esto también pasará , todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo , ¡ve, busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra , busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen!", concluye su mensaje.

UNA CARRERA DE ÉXITO

J Balvin no para se sumar éxitos musicales, y todo un referente para millones de jóvenes en todo el mundo, y no para de lanzar números 1 como el reciente 'Qué Calor', junto a Major Lazer y El Alfa, no olvidemos los MTV Video Music Awards de su tema con Rosalía 'Con Altura', sus hitazos con Bad Bunny, o con Maluma... Un nivel de exigencia muy alto y una carrera meteórica, que tal vez necesita un poco de aire para verlo todo con más perspectiva.

¡Gracias por ser tan valiente y compartirlo!