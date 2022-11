Black Eyed Peas estrena 'Elevation', su noveno álbum de estudio

Black Eyed Peas no descansa y por fin está de vuelta con su noveno álbum de estudio, Elevation. La popular banda formada por Will.I.Am, Taboo y Apl.de.Ap ha sorprendido a sus fans con este increíble disco que incluye colaboraciones con algunos de los artistas latinos más importantes del momento.

Para este disco, el grupo se ha unido a cantantes de la talla de Anitta, Anuel AA, Daddy Yankee, Nicky Jam, Shakira u Ozuna. El resultado no puede ser más satisfactorio, ya que son 15 temas que suenan mucho a Black Eyed Peas, pero en los que los colaboradores han puesto su granito de arena.

La mayor parte de las canciones de Elevation no habían visto la luz hasta ahora. Solo algunas excepciones como Don't you worry junto a Shakira y David Guetta, que salió hace varias semanas, o Simply the best, con Anitta y El Alfa que se estrenó en los últimos días.

Black Eyed Peas anunció el disco por sorpresa

La banda tiene acostumbrada a sus fans a las sorpresas, aunque para nada se esperaban hace algunas semanas que la banda anunciaría que iba a estrenar su noveno disco de estudio.

En un post de Instagram, Black Eyed Peas compartió la imagen oficial de Elevation con el texto: "Con nuestro noveno álbum estamos elevando nuestro sonido a un nivel completamente nuevo. ¿Estás listo para llegar a ese terreno más alto? ELEVATION Sale 11/11".

Este es el tracklist completo de 'Elevation'

Simply The Best ft Anitta y El Alfa

ft Anitta y El Alfa Muévelo ft Anuel AA

ft Anuel AA Audios

Double D’Z ft J. Rey Soul

ft J. Rey Soul Bailar Contigo ft Daddy Yankee

ft Daddy Yankee Get Down ft Nicky Jam

ft Nicky Jam Dance 4 U

Guarantee

Filipina Queen ft Bella Poarch

ft Bella Poarch Jump

In The Air

Fire Starter

No One Loves Me ft Nicole Scherzinger

ft Nicole Scherzinger Don’t You Worry ft Shakira y David Guetta

ft Shakira y David Guetta L.O.V.E ft Ozuna

Sin duda, Black Eyed Peas ha ido con todo en este álbum, ya que cuenta con una lista de colaboraciones realmente sorprendentes. ¿Ya has escuchado todas las canciones de Elevation?