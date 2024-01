Blanca Paloma confirma que no actuará en el Benidorm Fest 2024: no han contado con ella

Hace 24 horas que se anunciaron los artistas invitados que cantarán en el Benidorm Fest.

Para la gran semana de la música en España, RTVE contarán con Camela, Abraham Mateo, Vicco y Sergio Dalma, y tras anunciarlo, los internautas comenzaron a preguntarse lo mismo: ¿y Blanca Paloma?

La artista ilicitana ganó la edición anterior del certamen celebrado en Benidorm, y representó a España en Eurovisión, por eso era de esperar que cantase en la final su mítico EAEA y pasase el testigo al siguiente ganador del festival.

Pero rápidamente la pichona ha despejado las dudas de sus fans y ha confirmado ella misma que no estará presente en el concurso musical: "No amig@s, no está pendiente💔ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest🕊️", ha escrito en su perfil de X, dejando claro que, si no está presente, no ha sido por falta de ganas.

José Pablo Polo, productor de la cantante, también se ha pronunciado, dando a entender que el equipo de Blanca Paloma tenía algo entre manos para el Benidorm Fest, pero no le han dejado llevarlo a cabo: "Teníamos preparada una cosa bonita pero...", ha escrito, citando el post de Blanca.

Una decisión que se nota que no ha sido por cuenta propia, sobre todo porque va en contra de las bases del festival, que recogen que el ganador del Benidorm Fest "especialmente se compromete a participar y actuar en los actos de selección del representante para el siguiente festival de Eurovisión (Benidorm Fest 2024 o proceso que RTVE indique)".

Una norma que apareció después de que Chanel tomase la decisión personal de no actuar en la final del BF2023: "No voy a actuar en el Benidorm Fest, más que nada, porque creo que es el momento de los artistas que están compitiendo", explicó la intérprete de SloMo en una entrevista, señalando que era su forma de "respetar" a los concursantes.

Habrá que esperar para saber si, aunque sea, Blanca Paloma hará entrega del micrófono de bronce al próximo representante de España en Eurovisión.