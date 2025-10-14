Bombai marca en el calendario el estreno de 'Llamas', su nuevo single con guiños a Valencia

Bombai es uno de esos grupos que traen frescura a cada uno de sus temas. Después de regalarnos su tema La Habana, la banda natural de Valencia marca la cuenta atrás para su próximo single: Llamas. Un tema con el que hacen un guiño a 'la terreta' en su letra y que estará disponible a partir del 17 de octubre.

En sus publicaciones podemos intuir un tema rítmico que sigue la línea marcada por la banda. Una canción que suena a pop rock con una buena dosis de energía y optimismo en su melodía. Si indagamos en sus redes, Bombai ya nos ha dejado varias pistas de lo que podría ser el mensaje que hay detrás de su canción.

"A veces, entre las cenizas (o el barro), nacen historias que lo cambian todo. Cuando el mundo parece pararse…hay miradas que hacen que vuelva a girar. Y de lo más difícil… puede salir lo más bonito. De la tierra, del fuego, de Valencia", expresó la banda en Instagram.

Bombai y sus próximas fechas sobre los escenarios

Con su gira este año, la banda de Tú Me Has Cambiado ha pasado por diversas ciudades de toda España donde han llevado lo mejor de su música. A falta de nuevas fechas, a Bombai le esperan directos en León, Guadarrama (Madrid), Santander y un destino que está por descubrir.