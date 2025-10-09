Ana Mena confiesa qué canción famosa no aguanta: "No la soporto"

Ana Mena ha visitado El Hormiguero para hablar de su nuevo single, Lárgate, una balada oscura con la que la malagueña inicia etapa musical.

La artista abordó con Pablo Motos algunas curiosidades de esta nueva canción, pero también indagaron en otros proyectos de la cantante, como la película Ídolos junto a su pareja Óscar Casas y su participación como coach en La voz kids.

Y, además, hubo momento para jugar junto a Trancas y Barrancas, sección donde Ana Mena tuvo que sincerarse al máximo y alejarse de lo políticamente correcto.

Aunque la intérprete de Madrid City aseguró que apenas había robado en su vida, sí que se mojó con un tema que podría poner en un aprieto a sus compañeros de la industria musical.

Y es que la de Estepona confesó qué canción famosa no le gusta nada: "La que no soporto es la que dice Hey, I just met you, and this is crazy...". "Esa canción no la aguanto... La de Call Me Maybe. Lo siento mucho", insistió la artista sobre el hit de Carly Rae Jepsen.