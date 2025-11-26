¿Qué está pasando con los conciertos en el Movistar Arena de Madrid? Carolina Durante y Sidecars venden entradas ya para 2027

Carolina Durante ha reavivado el disgusto que supone anunciar un concierto importante con más de un año de antelación. Desde hace unos años esta estrategia se ha vuelto habitual entre los artistas, pues el auge de la música en directo hace que recintos como el Movistar Arena de Madrid apenas tengan hueco en su calendario para acoger estos shows.

Todavía no ha terminado 2025 y ya hay artistas que han anunciado estos últimos meses conciertos en 2027. Y la mayoría de ellos corresponden en ciudad y recinto: el Movistar Arena de Madrid.

La moda de la música en directo trae una época de bonanza a la cultura, pero también hace que asistir a un concierto sea un proceso complejo desde el anuncio de la venta de entradas, pasando por adquirirlas y terminando por reservar esa fecha con muchísima antelación para poder ver ese esperado espectáculo.

Pero el público se ha empezado a cansar de algunas dinámicas. Dejando a un lado la dificultad de conseguir comprar entradas para artistas como Aitana, Bad Bunny y probablemente para Rosalía próximamente, el hecho de tener que hacerse con los tickets de un concierto para el que queda más de un año incomoda a los interesados en ver a sus cantantes favoritos en directo. Sin embarog, no es un impedimento real para que compren entrada con tanta antelación.

El tema se ha reavivado con el anuncio de Carolina Durante del cierre de su gira a través de Fin de la aventura, nueve conciertos con los que la banda cerrará su exitoso Elige tu propia aventura World Tour. La mayoría de las fechas son a lo largo de 2026, año que está a la vuelta de la esquina. Pero el último show será el 8 de enero de 2027.

¿Y dónde será? En el Movistar Arena de Madrid. La gira actual de Carolina Durante tendrá una duración total casi de tres años, algo que no ha gustado demasiado a los fans del grupo, que se han quejado de esta decisión a través de redes sociales.

"Necesito ir pero no se si seguiré viva en 2027", apunta @Adrianam21_ en X. También desde esta red social se ha quejado @F_Quiles_5: "¿Alguien me puede explicar por qué hemos normalizado tener que comprar entradas para ir a un concierto con más de un año de antelación?". Desde el humor, @alvaromodi señala que "ya los conciertos suenan a contrato de futbolista".

El mismo caso para Sidecars

Sidecars anunció un concierto especial en el Movistar Arena, después del reciente estreno de su nuevo disco Everest. Y al ver la fecha, ocurrió lo mismo: la banda liderada por Juancho Conejo tocará en la famosa arena de la capital el 29 de enero de 2027.

Ellos mismo lo contaron en su visita a Cuerpos especiales, donde dejaron claro que no les quedaba otra opción: "Es en enero del 2027 porque no es fácil encontrar una fecha en el Movistar Arena". "No hay hueco, no es por otra cosa", expusieron. "Ves el calendario […] y es acojonante. No hay fechas hasta mediados de 2027", insistió Juancho en el anti-morning show.

Sidecars no son los únicos que se han pronunciado sobre la apretada agenda del Movistar Arena. Ya en abril de este 2025 Antonio Orozco hizo lo mismo desde el Local de Ensayo Europa FM. Y es que otro asunto de lo que se quejan los espectadores de los conciertos es de que estos shows sean entre semana, y el intérprete de Mi héroeexplicó que el Movistar Arena está tan solicitado que no se puede escoger apenas el día para dar el show allí.

Por esa misma razón Orozco tocará el miércoles 10 de diciembre en el recinto madrileño.

Dani Martín, uno de los pioneros en anunciar conciertos con excesiva antelación

Este debate comenzó a finales de 2024, y Dani Martín fue uno de los primeros en provocar disgusto con su decisión de empezar su gira desde el Movistar Arena de Madrid anunciando y poniendo a la venta las entradas con más de un año de antelación a la cita musical, y mucho más tiempo con las primeras fechas en el resto de España.

En aquel momento, tal y como recogimos en Europa FM, entraba mucho en juego ese miedo a perderse algo, lo que alimenta continuamente la gran demanda por la música en directo. "Poner las entradas a la venta con tanta antelación forma parte de una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada. Generar expectación, miles de comentarios y reacciones en redes sociales para generar un gran revuelo mediático que alimente el efecto 'No me lo pierdo'", reflexiona la web Kintupedia.

"Un gran revuelo mediático que alimente el efecto 'No me lo pierdo'"

Hace tiempo que los promotores saben que esta táctica funciona y la llevan poniendo en práctica desde hace unos años. Ya en 2018, Bob Roux, presidente de conciertos en Estados Unidos de Live Nation, la gran promotora de eventos en directo del mundo, confirmó que un estudio de su compañía había demostrado que se venden más entradas cuando las ventas comienzan antes. "Resultó bastante evidente que las giras cuyas fechas estaban a la venta durante un promedio de 150 días tuvieron mejores resultados que las giras cuyas fechas estaban a la venta durante un período de tiempo más corto. "Cuanto más tiempo esté a la venta un espectáculo, por lo general se traduce en mejores ventas generales", aseguraba Roux.

¿Qué pasa con la demanda en el Movistar Arena?

El Movistar Arena tiene publicados a día 26 de noviembre de 2025 182 eventos entre música y otros actos y tanto para La Sala como para el Movistar Arena. En 2027 el recinto ya comparte en su página web ocho eventos, entre los que destacan el mencionado concierto de Carolina Durante (8 de enero), Sidecars (29 de enero), Sergio Dalma (21 de febrero) y Siloé (con dos sold outs el 12 y 13 de mazo).

Todavía parece que quedan muchos otros espectáculos por confirmar, y verificar así lo que exponen algunos artistas sobre la dificultad de cerrar un concierto más pronto que tarde en el Movistar Arena de Madrid.