Conoce a Sean Preston y Jayden James Federline, los hijos adolescentes de Britney Spears

Te interesa Britney Spears regresa a Instagram de la forma más auténtica

Britney Spears se convirtió en madre por primera vez cuando tenía 23 años. El 14 de septiembre de 2005 dio la bienvenida a su primer hijo, Sean Preston, y un año después, el 12 de septiembre de 2006, nació el segundo, Jayden James Federline.

Los dos jóvenes, fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline, son muy reservados y no les gusta salir en las redes sociales de la cantante. De hecho, le pidieron que no publicase ninguna foto de su reciente cumpleaños.

La última vez que pudo hacerlo fue en marzo de 2021, y acompañó la imagen de una curiosa reflexión.

"Es una locura cómo vuela el tiempo y muy difícil para cualquier madre verles crecer tan rápido (…) Tengo mucha suerte porque mis hijos son muy caballerosos y amables así que algo he debido hacer bien", escribió.

El cumpleaños vetado

Esta fue la última foto que pudo publicar Britney de sus hijos, que "desafortunadamente están creciendo y quieren hacer sus propias cosas".

"Tengo que pedirles permiso para publicarlos porque son hombrecitos extremadamente independientes", confesó al compartir una foto con una potente frase: “No hay nada más fuerte que el amor de una madre y su hijo".

"¡¡¡De todas formas tuvimos una pequeña fiesta y las tartas de helado más chulas 🍨🎂 !!! ¡¡¡Me vuelve loca porque son muy altos y vaya si siguen creciendo 😳😳😳 !!! ¡¡¡Fueron a un baile la semana pasada y lloré dos días 😭😭😭 mis bebés en traje !!! ¡¡¡Es una locura !!! ¡¡¡Y chicas preparaos porque mis chicos son muy guapos!!!", continúa la publicación de Spears, que apunta que ha elegido esta cita porque cree firmemente en ella.

"Hay muchas cosas que no puedo compartir con todos vosotros porque mis hijos son muy privados lo cual me encanta pero les diré que ambos son extremadamente talentosos y estoy tan increíblemente agradecida de tener a estos dos hombrecitos en mi vida ❤️🙏🏼 !!! Y si están leyendo esto... que estoy bastante seguro de que no... ¡¡¡os quiero mucho a los dos diablillos 😈❤️😈 !!!".

La custodia de Sean Preston Federline y Jayden James Federline

Britney Spears y su exmarido, Kevin Federline, compartían la custodia de sus dos hijos al 50% hasta agosto de 2019.Un incidente de su hijo Sean con su abuelo, el padre de Britney, provocó que el bailarín pidiera un cambio en las condiciones. Al parecer Jamie Spears le puso las manos encima al adolescente de entonces 13 años.

Tras este episodio Federline y Spears acordaron un cambio en la custodia: el 70% para el bailarín J y el 30% para la intérprete. Por su parte, Jamie no ha podido acercarse a sus nietos desde 2019,