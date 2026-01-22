BTS llega a Madrid en 2026: cuándo fue la última vez que actuó en España

¡BTS vuelve a los escenarios!

Después de cuatro años por separado y algo más alejados de la música, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook regresan con un nuevo disco y una posterior gira mundial.

Todo un sueño para la ARMY, sobre todo para la española, pues los conciertos del grupo los días 26 y 27 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid suponen un antes y un después para las fans españolas del K-POP.

La especial cita de BTS con España

Con seis giras a sus espaldas de nueve proyectos musicales publicados, BTS nunca había actuado en España. De hecho, esta siempre ha sido una de las mayores frustraciones de la ARMY.

Por ello es tan importante la gira de la banda surcoreana de este 2026, pues con sus dos conciertos en Madrid marca su primera parada en España.

De hecho, los conciertos de BTS en el estadio Metropolitano supone el inicio de la rama europea de la gira de la boyband de K-POP, un mes después de su última parada en Las Vegas y días antes de continuar el tour por Bruselas, Londres, Múnich, París...

Todas las fechas de la gira BTS

El esperado regreso de BTS se celebrará con una gira por América, Europa, Asia y Oceanía a lo largo de 2026 y 2027, y todavía no están todas las fechas de conciertos confirmadas.