Cómo es el escenario de los conciertos de BTS y qué capacidad tiene el Metropolitano

BTS no planea una vuelta a los escenarios sencilla, sino que la boyband surcoreana quiere celebrar su regreso a lo grande.

Así, el grupo se recorrerá el mundo durante 2026 y 2027 con dos paradas en Madrid los días 26 y 27 de junio. La formación integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook actuará dos noches seguidas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Y con el anuncio de la gira llegó el plano de los sectores y la forma del escenario que tendrá el tour de la banda.

Un diseño circular inmersivo

Todos los recintos donde BTS dará conciertos tendrán la misma forma: un escenario circular en mitad del lugar. En el caso del Metropolitano de Madrid, la estructura se alzará en medio del campo de fútbol del Atlético de Madrid.

Se trata de un escenario de 360 grados que supone una novedad en una gira de estadios para los grupos K-pop. Con él se garantiza una experiencia inmersiva con más aforo en el recinto.

Alrededor del escenario circular se alzarán cuatro torres de sonido e iluminación, sobre las que se prevé que habrá pantallas y otros recursos audiovisuales.

Cuál es la capacidad del Metropolitano para conciertos 360º

Las gradas del estadio Metropolitano tienen una capacidad para partidos de fútbol de más de 70.000 personas. Si el escenario de BTS es circular, la grada tendrá una capacidad similar para acoger espectadores con una experiencia 360 grados.

A esta cifra habría que sumar los espectadores que quepan en la pista, de lo que no hay datos oficiales. Sin embargo, con la forma del escenario y la capacidad del campo de fútbol, se estima que pueda llegar a 20.000 asistentes desde el propio el terreno de juego.

Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre cuántas entradas se venderán por concierto. Por cuestiones de seguridad, quizás sea más limitado el número de asistentes desde la pista y la grada.