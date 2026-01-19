¿Qué se sabe de los precios de los conciertos de BTS en el Metropolitano de Madrid?

A raíz de la subida desorbitada de precios en los conciertos con el formato de precios dinámicos y la nula disposición de publicar los precios de las entradas, gastos de gestión y mapas de los recintos, las ARMYS de fans de BTS se han organizado para pedir de forma conjunta la publicación de todos estos datos para que la compra pueda ser más justa y organizada.

Sin embargo, la plataforma Ticketmaster, la principal señalada en toda esta polémica, ya ha anunciado que no puede cumplir tales peticiones: "En estas giras, el rango de precios y la disponibilidad se visualizan en el acceso a la cola, de acuerdo con las directrices establecidas por el equipo del artista a nivel internacional".

Ante esta situación, algunos fans de todo el mundo han advertido que llevarán esta cuestión a organizaciones de consumo si no responden a sus demandas antes de la preventa del 22 y 23 de enero.

Sin embargo, durante estos días han estado circulando por redes ciertos rumores sobre los precios que podrían tener las entradas, por lo que, de ser ciertos, podemos hacernos una idea aproximada para el concierto en Madrid:

Supuestos precios para Francia

Uno de los recintos para el que supuestamente se han filtrado los precios sería el Stade de France, al norte de París:

VIP: 250 a 290 €

Grada 1: 150 a 190 €

Grada 2: 110 a 160 €

Grada 3: 110 a 140 €

Grada 4: 90 a 120 €

Pista: 150 a 190 €

Supuestos precios para México

Por su parte, también se han revelado los precios que tendrían las entradas para Ciudad de México: