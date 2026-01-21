¿Qué está pasando con los precios de BTS en Madrid? Las críticas de los fans

BTS, uno de los grupos más importantes de la música K-pop, celebrará dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 de junio. La preventa tiene lugar el jueves 22 y el viernes 23 de enero, mientras la venta general empezará el sábado 24 a las 14:00.

Los fans, conocidos por su buena organización, han iniciado una campaña en redes sociales para solicitar a Ticketmaster toda la información relativa a los "precios y condiciones" de las entradas, ya que el único dato relativo a costes de compra es que se "aplica una cuota de servicio de 2 € por transacción".

Según el comunicado de ARMY Spain del 18 de enero, los seguidores de BTS solicitan la publicación de los precios antes de la preventa, así como el desglose de los cargos de gestión. "Recordamos que esta práctica vulnera los derechos del consumidor y que la normativa exige claridad en el precio total desde la oferta inicial", aseguran los fans.

La respuesta de Ticketmaster

Ante las numerosas críticas en redes sociales, Ticketmaster respondió a los fans el 19 de enero. Según la tiquetera, en giras como esta "el rango de precios y la disponibilidad se visualizan en el acceso a la cola, de acuerdo con las directrices establecidas por el equipo del artista a nivel internacional".

Por tanto, la empresa alega que la decisión de mostrar los precios con antelación no les corresponde a ellos, sino a los artistas y sus equipos de trabajo. Así, Ticketmaster asegura que la información sobre los costes del concierto "estará disponible el 22 de enero a las 14:00" en su página web, coincidiendo con el inicio de la preventa.

Esta práctica es habitual en la industria. Recientemente, artistas como Rosalía o Bruno Mars no desvelaron los precios de las entradas de sus conciertos hasta el inicio de la preventa, al igual que ocurre ahora con BTS. Sin embargo, en el caso de Rosalía, sí se conoció esta información de manera oficial para Ámsterdam.

El nuevo comunicado de los fans

Los fans no han recibido bien la respuesta de Ticketmaster, y ARMY Spain ha lanzado un nuevo comunicado este 20 de enero asegurando que han "iniciado gestiones para contactar con los organismos oficiales correspondientes y autoridades de consumo pertinentes".

"Dada la falta de tiempo material para poder concretar estas gestiones, aconsejamos que todos podáis rellenar una reclamación en las oficinas de consumo. Estas tienen carácter municipal, pero aun así es una opción muy válida. [...] Agradecemos vuestra unión y paciencia mientras trabajamos por una gestión justa para todo el fandom", dice el texto.

¿Habrá precios dinámicos?

Los fans de BTS en España defienden que "el uso de 'precios dinámicos' u ocultos hasta el momento del pago genera indefensión y presión indebida". Sin embargo, Ticketmaster niega que utilicen precios dinámicos. Así lo confirmó Ana Valdovinos, máxima responsable de Ticketmaster España, tras las quejas por la venta de entradas de Rosalía.

"Desde Ticketmaster no trabajamos con precios dinámicos, porque no tenemos ningún algoritmo ni ningún método de cambio de precios", dijo en diciembre de 2025 para EFE. "Lo que se permite es un sistema en el que los precios los determinan siempre los organizadores de los eventos; pueden determinar el precio de cada butaca, pero este no cambia durante todo el proceso de compra", añadió.

En abril de 2025, Europa FM se puso en contacto con el Departamento de Comunicación de Ticketmaster, que confirmó que se eligió "esa modalidad Platinum para un tipo de entradas" para los conciertos de Lady Gaga. Además, aseguraron que esto es una decisión de "la artista y el promotor" y que "no hay ningún algoritmo detrás", es decir, que fue el equipo de Lady Gaga en coordinación con Ticketmaster el que marcó "los máximos de los precios".

Según la página web de Ticketmaster, "las entradas Platinum dan a los fans acceso a algunas de las entradas más populares a un precio establecido por el organizador del evento (equipo deportivo, equipo del artista, productor teatral, etc.)". Además, la información recalca que la tiquetera "no utiliza ninguna tecnología de precios dinámicos basada en algoritmos".