BTS desvela la fecha de lanzamiento de 'ARIRANG', su nuevo álbum

BTS prometió volver con nueva música en 2026, y lo cierto es que cumplirá su promesa muy pronto. El grupo de K-pop ha desvelado este jueves el título de su nuevo disco: ARIRANG, que verá la luz el próximo viernes 20 de marzo.

¿Y qué significa el título?Arirang es una canción folclórica coreana, popularmente conocida como el himno de Corea sin serlo de manera oficial.

Según el usuario @streamstrikeop, "la palabra en sí no tiene una traducción literal única, pero se cree que expresa temas de amor, separación y añoranza. Diferentes regiones tienen sus propias versiones, y la canción se ha transmitido de generación en generación durante siglos, simbolizando la identidad y la emoción coreanas".

En España con dos conciertos

Tras el lanzamiento de su disco, BTS aterrizará en España por primera vez en 2026. Y lo hará con la gira de regreso a los escenarios del grupo surcoreano tras su servicio militar, por el que llevan cuatro años sin actuar juntos.

La ARMY española está más preparada que nunca para disfrutar de su banda favorita, y tendrá la oportunidad de hacerlo con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los días 26 y 27 de junio de este año.

Para comprar las entradas hay tres oportunidades, dos de ellas (22 y 23 de enero) vinculadas a los fans más acérrimos de BTS. Tras estas preventas, los tickets se podrán comprar por el resto de los interesados en la venta general del 24 de enero.