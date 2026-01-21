Guía para no perderte en la preventa y venta de entradas de los conciertos de BTS en Madrid

Actualizamos la información después del último anuncio de LiveNation sobre la preventa y precios de las entradas: la preventa ha sido retrasada y los precios se publicarán previamente. ¡Lo habéis conseguido, ARMY!

La ARMY española celebra que, en tan solo unos meses, podrá ver por primera vez en España un concierto de BTS.

La banda de K-POP regresa después de cuatro años sin juntarse sobre un escenario y sin hacer música y lo hace a lo grande. Los coreanos han anunciado una gira mundial que comenzará tras el lanzamiento de su álbum ARIRANG.

El tour tendrá parada en Madrid, donde el grupo formado por Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope actuará los días 26 y 27 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Como hay tantos detalles que tener en cuenta a la hora de comprar las entradas, recopilamos todo lo que tienes que saber para poder ver a BTS en su gran vuelta:

Todo sobre la preventa de entradas para BTS

Para comprar las entradas de BTS en Madrid, hay tres oportunidades:

PREVENTA - jueves 22 y viernes 23 de enero. Para los fans más acérrimos ya que está destinada a aquellos que forman parte del ARMY Membership, una membresía anual que dota de ventajas como esta.

Para los fans más acérrimos ya que está destinada a aquellos que forman parte del ARMY Membership, una membresía anual que dota de ventajas como esta. VENTA GENERAL - sábado 24 de enero. El resto de interesados podrán comprar tickets una vez terminada la preventa. Además, las entradas de movilidad reducida únicamente se pueden comprar el día de la venta general.

Cómo acceder a la preventa de entradas del ARMY Membership

Para aquellos que cuentan con membresía oficial hay una preventa especial para conseguir las entradas de los conciertos de la banda. Esta será el viernes 23 de enero. Ambos días, la preventa arranca a partir de las 14:00 horas.

Solo pueden acceder a la preventa aquellos que forman parte del fanclub global de BTS a través de Weverse, que tiene grandes ventajas para los seguidores de la banda. La suscripción para formar parte del ARMY Membership es de alrededor de 21 euros al año.

Así, aquellos que pertenezcan al club de fans global ARMY MEMBERHIP pueden acceder a la preventa especial si se han registrado en Weverse antes del 19 de enero de 00:00 horas. Tras el registro habrán recibido la información detallada para acceder a esta preventa selecta.

Deberán haberse registrado con "un email que coincida con su cuenta de Ticketmaster", con el que "tendrán acceso a la cola virtual". Además, "no se necesita ningún código de preventa adicional".

El código de membresía, necesario para la cola virtual

Una vez registrados, toca el momento de la preventa. Ticketmaster también da instrucciones de lo que deberá hacer el fan de BTS una vez dentro de la cola virtual de la preventa, recordando que solo aquellos que se hayan registrado con el mismo correo en la ARMY MEMBERSHIP y Ticketmaster podrán acceder.

"Cuando sea tu turno de comprar, se te solicitará tu NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos (que comienza con BA + 9 dígitos) para desbloquear las entradas. No se necesita ningún código de preventa adicional", desglosa la ticketera.

Asimismo, pone en preaviso: "Si tienes más de una ARMY MEMBERSHIP, utiliza el número de membresía asociado a la preventa para la que te registraste. Consulta las Preguntas Frecuentes (FAQ) para más detalles".

¿Cuántas entradas se pueden comprar?

Ticketmaster expresa que, al menos para la preventa, solo se puede comprar un máximo de cuatro entradas por concierto con el código del ARMY MEMBERSHIP. De querer conseguir más, se necesitaría otros códigos de la membresía de otros miembros.

Lo que tienes que saber de la venta general

Después de dos preventas, el sábado 24 de enero tendrá lugar la venta general para los conciertos de MTS en Madrid. Será a partir de las 14:00 horas cuando los interesados podrán acceder a la compra, a través de Ticketmaster.

Precio de las entradas

Tal y como ha publicado LiveNation España en su cuenta de X, los precios de las entradas serán publicadas el 22 de enero a las 14:00.

El escenario de los conciertos de BTS y la capacidad del Metropolitano

Tal y como se ha compartido, el mapa de la gira de BTS deja visible que el escenario tendrá un diseño circular de 360 grados, toda una novedad en una gira de estadios de K-pop. Las torres de sonido e iluminación también están señaladas sobre el plano, para orientar a los espectadores con el tipo de visibilidad de cada grada. Estas rodearán el escenario principal.

Así, este montaje inmersivo coloca al público en el centro de la experiencia, a la vez que permite un mayor aforo. De hecho, teniendo en cuenta ejemplos como los conciertos de Ed Sheeran en el estadio Riyadh Air Metropolitano, que también contó con un escenario en mitad del recinto, se calcula que para cada concierto de BTS en Madrid se pondrán a la venta alrededor de 70.000 entradas.