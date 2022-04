Camila Cabello: "Si me dices que comer mierda del suelo me hará sentir mejor, lo haré"

Camila Cabello ha hablado abiertamente sobre cómo ha mejorado su vida gracias a la terapia. La cantante, que está a punto de lanzar su nuevo álbum Familia, ha explicado en más de una ocasión todos los episodios de ansiedad a los que ha tenido que enfrentarse durante los últimos meses.

La situación llegó hasta tal punto, que Camila sintió que no podía ni siquiera ir al estudio a grabar las canciones de su nuevo trabajo. "Hubo un momento en el que me sentía tan mal por mi ansiedad que pensé: 'Siento que no puedo ir al estudio. Siento que no puedo ir a trabajar. La única forma de sentirme yo misma era ir a trabajar. Y si no iba a trabajar esperando a sentirme mejor antes de hacerlo... es una sensación paralizante", ha explicado en una entrevista para Daily Pop de E! News.

Por este motivo, Camila decidió empezar a ir a terapia, donde decidió hacer cualquier cosa que le indicaran los profesionales: "Mi vida era tan mala y tan dolorosa que pensaba: 'Si me dices que comer mierda del suelo me hará sentir mejor, lo haré'. Estaba como, 'Sí, por supuesto, terapia. Todo".

Camila ha asegurado que cuando una persona se encuentra en una situación como la suya, la terapia es "la única opción". Y parte de esta terapia se ve reflejada en Familia, su nuevo álbum en el que por primera vez se ha atrevido a hablar de temas muy personales: "Me he sentido tan vulnerable... Ha sido tan difícil hablar de esas cosas. Ha sido la primera vez que he hablado de cosas de las que solo había hablado con mi madre y mi terapeuta".