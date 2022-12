Camila Cabello y Oxlade, perreo sensual en el videoclip de 'KU LO SA remix'

Hace una semana Oxlade lanzaba el remix de su tema más famoso, KU LO SA, junto a la artista cubanoestadounidense Camila Cabello.

Esta colaboración iba acompañada de un videoclip, que anunciaron a través de sus redes sociales, y que acaba de ver la luz.

Un videoclip lleno de bailes y movimientos al compás del beat donde vemos imágenes de Oxlade y Camila Cabello separdos para después encontrarse y fundiste en un sutil pero sensual perreo.

Este acercamiento no es de extrañar, pues la canción trata sobre la fuerte atracción de un chico hacia otra chica, en el caso del clip, de Oxlade a Camila, hasta el punto de volverse loco por ella.

¿Qué significa KU LO SA?

KU LO SA es todo un éxito. La canción alcanza 52 millones de viualizaciones en YouTube, pero ¿qué significa?

No es más que una manera de decir closer, palabra en inglés para decir "más cerca". Y es que los artistas nigerianos suelen poner énfasis en algunas palabras como es el caso de closer o como ocurre con otras palabras en la canción como wanti, del inglés want, que significa querer.

Tal vez eso es lo que hace la canción tan adictiva, además de ese afrobeat y los particulares falsetes de Oxlade.

Letra de KU LO SA remix

Ozedikus nwanne

Yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, oh oh, ku lo

Yeah, yeah, uh

So many reasons wey I wan dey for you, my love (Love)

Na you I want to retire with my love, oh

See all the li ku ku things you do dey make me nono (Nono, oh no)

This distance is taking a hold of me for sure

Baby, come

Ku lo sa

Omo I want make we dey (Ku lo sa)

Ah

Girl I want make you (Ku lo sa)

Go lo lo

I for like make you (Pull over)

Oh, no

Ku lo sa, oh

Omo I want make we dey (Ku lo sa)

Go lo lo

Girl I want make you (Ku lo sa)

Oh, no, no

I for like make you (Pull over)

Pull over, come on, pull over

Ku lo sa, oh

Wait, wait, wait for you all the time (All the time, all the time, I'm)

What you got make me late to work all the time (Hmm, I, I)

Be gentle on my mind and all over my skin (All over my skin)

Where the hell have you been?

Gentle on my mind and settin' fire to my skin

Like you smoked a cuban

See me on TV while we island hoppin

And you know we rocking the boat, no stopping

I pull you closer when you hit the spot and

Boy, you know I never fake for no one, na, na

What you see is what you get

So pull over, come closer (Pull over, ku lo sa)

Make you forget you had an ex (Ku lo sa)

Omo I want make we dey dey (Ku lo sa)

Omo, girl I want make you (Ku lo sa)

Baby, I for like make you (Pull over)

Oh, baby, oh no, no

Ku lo sa

Africa from Miami Dade, yeah (Ku lo sa)

Take a flight to Oxlade (Ku lo sa)

Come to Lagos bet you’d wanna stay, ay, ay, ay (Pull over)

Ku lo sa

Oh, no, baby, oh, no

Yo se que yo te vuelvo loco

I'll make a young boy go loco

I'll make a young boy go loco

Baby, oh, no (See, I never trade you for nothing)

Baby, oh, no (Ku lo sa)

You make a young boy go loco (This love making me dey stunting, ku lo sa)

A young boy go loco

You make a young boy go loco (Without you I no fit do nothing no, ku lo sa)

A young boy go loco

Eh le le, le le (Ku lo sa)

I never trade you for nothing (Ku lo sa)

This love making me dey stunting, oh (Ku lo sa)

Without you I no fit do nothing no, nothing (Ku lo sa)

Omoge tell me what is up gaan

Ku lo sa