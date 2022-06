Camilo y Alejandro Sanz presentan 'NASA', su primera canción juntos

La esperada colaboración de Camilo y Alejandro Sanz ya está aquí. El artista colombiano y el madrileño presentan NASA, una canción que supone un sueño cumplido para el colombiano que ya imitaba al madrileño cuando tenía solo 13 años.

Se lo mostró él mismo cuando grabaron el videoclip de la canción, que formará parte de De adentro pa fuera, el próximo disco en el que ya está trabajando Camilo.

"Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora...", escribe el cantante de Vida de rico, que en 2007 cantó varios temas de Alejandro Sanz en Factor X, concurso televisivo que ganó en 2008. En el vídeo se le escucha cantando Corazón partío y Cuando nadie me ve.

El sueño cumplido llamado NASA es el segundo adelanto del nuevo disco de Camilo. El primero fue Pegao y tras estos dos llegarán Naturaleza en julio y Alaska en agosto. El disco llegará en septiembre.

Cómo surgió la colaboración de Camilo y Alejandro Sanz

Los primeros acordes de esta canción llegaron el jueves 9 de junio durante la visita de Camilo a El Hormiguero, donde el cantante contó cómo surgió su amistad con el cantante de Corazón partío y qué papel jugó la guitarra que Motos tiene en plató.

La historia es que en su anterior visita a El Hormiguero, Camilo se había interesado por este instrumento, que resultó ser la guitarra que hizo Sanz con su lutier. Camilo la utilizó para cantar en directo una versión acústica de su canción Millones y ese vídeo le llegó a Alejando Sanz.

"Seguramente él vio el programa y me contactaron de su equipo. Él contactó a mi mánager. Él es muy amigo de mi suegro [Ricardo Montaner] y de la familia, pero nunca habíamos compaginado", contó Camilo, que poco después recibió en casa una guitarra de Alejandro Sanz.

"Me hizo una guitarra para mí y a partir de eso empezamos a hablar. Luego fue a mi concierto de Madrid y allí nos conocimos a raíz de esta guitarra. Hablamos y yo le dije con todas las ganas del mundo: 'Algún día vamos a hacer tú y yo una canción'. Y él me expresó del vuelta que quería también", continuó Camilo. "Ahí empezamos a hablar un montón, nos hicimos buenos amigos y grabamos una canción juntos".

El concierto de Camilo en Madrid fue el 6 de septiembre de 2021 y Alejandro Sanz compartió en Instagram fotos de su primer encuentro con Camilo, en el que estuvieron también Raquel Valdés y Evaluna Montaner.

Camilo canta Millones con la guitarra de Alejandro Sanz